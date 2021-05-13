Видео: В горах Абхазии ищут пропавших российских туристов

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В верховьях горной реки Гумиста, большая часть русла которой проходит по ущелью, ведутся поиски туристической группы из России - жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Как передает министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, накануне в 11.20 от путешественников была получена информация, что одному из них требуется помощь спасателей, чтобы спуститься с высокогорья - сам он сделать этого по невыясненной пока причине не может.

Россияне передали в местное МЧС примерные координаты участка, где находится их нуждающийся в помощи товарищ. В горы отправился вертолет, но проверка территории с воздуха оказалась безрезультатной.

"Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе, которая должна произойти в районе СухумГЭСа, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. - Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста".