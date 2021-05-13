Тюменскую общественность всколыхнула новость о планах строительства в региональном центре второго по счету металлургического предприятия - ферросплавного. Первенец, электрометаллургический завод, получив солидную господдержку, заработал семь лет назад. Перспективу его появления не на рудном Урале, а именно в "столице нефтегазового края" инвестор объяснил необходимостью переплавки собираемого в западносибирских регионах лома и оптимальной транспортной логистикой. Второй проект, как ни удивительно это звучит для Тюмени, завязан на близость муниципалитета к сырьевой базе. Но его жители требуют ответа на вопрос: почему именно в границах города, рядом со школой и жилыми кварталами, приспичило размещать потенциально экологически вредное производство?

Вообще-то ферросплавы всегда считались прерогативой уральских промышленников. Первый в России специализированный завод запущен 110 лет назад в Златоустовской горнозаводской зоне - на саткинских Порогах. Сегодня в РФ львиную долю ферросплавов выпускают Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) на пару с приобретенным им заводом в Серове Свердловской области. Исходное сырье как из отечественных недр, так и из зарубежных. К примеру, большая часть марганца - из ближних и заокеанских стран. Челябинские металлурги готовятся к добыче хромитов на горноарктических месторождениях Ямала. А рудами, найденными на юге Тюменской области, в свое время заинтересовались производители титана из Свердловской области. Но, как оказалось, не им их переплавлять.

Вообще-то регион, лежащий в болотистой западносибирской низменности, на полезные ископаемые беден. Немного нефти (по сравнению с Югрой - крохи), строительные песок и глина, торф, озерная известь, диатомиты. Выявлены проявления железных руд, однако на них сразу махнули рукой, ибо запасы крайне скудные. Зато геологов взволновало открытие залежей титан-циркониевых минералов в Нижнетавдинском районе. Сегодня мало кто помнит о 15-летней давности торгах на получение лицензии на изучение, разведку и добычу этих минералов. Стартовая цена, названная территориальным агентством по недропользованию, была, наверное, доступной для большинства жителей области - 80 тысяч рублей, эквивалент стоимости 2,5 квадратного метра жилья в Тюмени. На аукцион заявились четыре юрлица, победителем вышла Сибирская сырьевая компания, подняв ставку до 14 миллионов 344 тысяч. Она планировала ввести месторождение в эксплуатацию в 2013 году, построив на месте обогатительную фабрику для получения дефицитного ильменита. Он необходим для изготовления титановой губки - исходного сырья при производстве изделий из титана.

Жители требуют ответа: почему именно рядом со школой и жилыми кварталами приспичило размещать потенциально экологически вредное производство?

Тем планам не суждено было сбыться. Месторождение предполагалось использовать как еще одну рудную базу для уральской металлургии, а теперь, выходит, оно послужит для новорожденной "домашней" отрасли. Так задумали четверо бизнесменов из сферы девелопмента, учредивших ООО "Тюменский завод ферросплавов" (ТЗФ). Сразу обращу внимание на то, что будущему предприятию местным сырьем не обойтись, придется завозить всякие "ингредиенты" из других регионов. О том свидетельствуют материалы техзадания для оценки воздействия объекта на окружающую среду. Вот лишь часть списка: руды марганцевые, хромовые, железные, молибденовый и вольфрамовые концентраты, никель, алюминий, известняк.

Проектная мощность завода - 57 тысяч тонн продукции. Если сравнить с гигантом ферросплавов - ЧЭМК, то тот производит вдесятеро больше. В начале нынешнего десятилетия 40 процентов челябинцев высказывались за перенос комбината за пределы областного центра.

Однако современный технологический процесс, уверяют тюменские инвесторы, выстроен таким образом, чтобы минимизировать объем пылевых, газовых выбросов, а проблем с твердыми отходами почти не будет - часть запустят в оборотный цикл, часть продадут как пользующийся спросом товар. Участников общественных слушаний исполнительный директор ТЗФ Владимир Завражнов убеждал: на дворе XXI век и строительство в границах города экологически грязного предприятия просто немыслимо. Безопасность обеспечат алюминиевая и силикотермическая плавка, двухступенчатая система газоочистки с рукавными фильтрами, пропускающая в атмосферу не более 0,2 процента выбросов. Завод, как ожидается, запустят в 2026 году, и то не на полную мощность: по результатам опытных плавок могут быть "приняты решения по дополнительной установке пылеулавливающего оборудования".

Что даст реализация проекта муниципалитету и региону? Нехилые инвестиции - 4,1 миллиарда рублей. Ежегодные отчисления в бюджеты разных уровней - около 380 миллионов рублей. Свыше 400 новых рабочих мест. Последние позволят компенсировать периодическую потерю имеющихся. Нынешней весной, к примеру, в городе выставлены под освоение строительными компаниями площадки двух разорившихся заводов.

Все эти аргументы участники слушаний восприняли в целом благожелательно, только людей, которым предстоит жить поблизости, соседство с предприятием черной металлургии вовсе не радует. Они и экологи хотят видеть его за пределами Тюмени. Тем более что ТЗФ пополнит ряд "выхлопных" заводов в окраинном районе Антипино - крупного нефтеперерабатывающего и упомянутого электрометаллургического. Здесь и в окрестностях - многоэтажная и частная застройка. Ближайшие дома и школа буквально в 900-1000 метрах от границы будущего предприятия. Но, когда речь заходит "о несоблюдении санитарно-защитной зоны", инвесторы просят учитывать расстояние не от ограды, а от заводских труб.

Общественность убеждают: на дворе XXI век и строительство в границах города экологически грязного предприятия просто немыслимо

Многие тюменцы задаются вопросом: почему бы не построить ТЗФ около месторождения? Как выяснил корреспондент "РГ", оно находится не в труднодоступной тайге, а в зоне с относительно развитой инфраструктурой. В едином фонде геологической информации следующие сведения: "Район экономически освоен; энергоснабжение возможно от ЛЭП 35 кВ в 4 км от объекта, газоснабжение - от отвода газопровода в 20 км". От Тюмени до участка - всего полсотни километров. Залежи титана и циркония - в окрестностях живописной лесной деревни Новопокровки (Стеклянки), где когда-то действовал стекольный завод. Она связана с городом асфальтовой дорогой. Правда, здешние жители, их около 350 человек, тоже не горят желанием стать соседями с ферросплавщиками.

Выбор Антипино обусловлен, очевидно, наилучшей логистикой проекта. Заложить ТЗФ хотят на промплощадке, где прежде базировалось предприятие "Сибкомплектмонтажналадка", также обанкротившееся. Производственные корпуса после ремонта послужат новым хозяевам. Имеются все необходимые коммуникации, удобный транспортный выход. Доставлять сырье и материалы в Тюмень, а из нее отправлять готовую продукцию проще и дешевле, чем, к примеру, в ту же Стеклянку. К тому же в последнюю придется ежедневно завозить работников из города - специалистов, коих прежде надо еще обучить: квалифицированные металлурги в Тюмени наперечет.

Последняя точка не поставлена. Около полутора тысяч противников строительства объединились в Сети. Предстоят очередные общественные слушания и экологическая экспертиза. Окончательного решения о закладке завода на этой площадке еще не принято, подчеркивают в правительстве Тюменской области.