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13.05.2021 19:51
Рубрика: Экономика

Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов

Текст: Игорь Зубков

Правительство поддержало законопроект об электронном документообороте, который решает две задачи: устанавливает порядок перевода бумажного документа в электронный с сохранением юридической значимости и создает правила их долгосрочного хранения, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве.

Фото: iStock
Два миллиона работников будут испытывать электронный документооборот

Это будет касаться почти 99% документов бизнеса и властей всех уровней, отметил министр. При переводе документа в электронный вид срок хранения его бумажного аналога сокращается до одного года. Законопроект является одним из фундаментов цифровой трансформации, его принятие позволит компаниям экономить миллиарды рублей ежегодно на хранении бумажных документов, подчеркнул министр.

Особые требования будут предъявляться к оцифровке ряда бумажных документов, прежде всего финансовых.

Бизнес по хранению электронных документов, который будет создан благодаря принятию закона, будет лицензироваться.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития

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