Роспотребнадзор развеял мифы об опасности пищевых добавок "Е"

Многие покупатели, увидев в составе продукта множество "Е" добавок, не решаются его купить, полагая, что в нем нет ничего натурального. Сплошная химия!

На самом деле, это заблуждение, поясняют в Роспотребнадзоре. В ведомстве напоминают, что несколько лет назад была принята Европейская система маркировки пищевых добавок. "Е" сокращенно означает "Европа".

Добавки, которые обозначаются буквой "Е", используют для того, чтобы продукты приобретали лучшие цвет, вкус, запах, дольше сохраняли свои качества. Такие добавки могут быть как натуральные, так и искусственные. Так, например, Е-100 - это куркумин, Е-101 - рибофлавин (или витамин В2), Е 160 - паприка, Е 140 - хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества. В их основе - пряности, зелень, овощи.

Наиболее часто встречающиеся добавки означают следующее:

Е1 - это красители . Именно они придают многим продуктам красивый, насыщенный цвет.

Е2 - консерванты. Благодаря консервантам, производитель значительно увеличивает срок годности товара, так как они подавляют рост микроорганизмов, грибков (плесени).

Е3 - антиокислители. Они замедляют процесс окисления. Это тоже продлевает срок годности.

Е4 - стабилизаторы . Сохраняют консистенцию и внешний вид продукта. Сюда относят всевозможные желатины, пектины, крахмалы, камеди.

Е5 - эмульгаторы . Благодаря им сохраняется структура продукта. Эмульгаторы добавляют в такие продукты как сливочное масло, майонез, шоколад.

Е6 - усилители вкуса и запаха . Именно из-за них привычный продукт кажется особенно вкусным и ароматным.

Е7 и далее - другие добавки . Например, антибиотики, глазирующие агенты, улучшители хлеба.

Но есть и запрещенные в России "Е"-добавки. Поэтому приобретая продукты, стоит проверять, нет ли их в составе. Такие добавки очень серьезно могут навредить здоровью.

В России запрещены:

1. Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Представляет собой ядовитое вещество, является канцерогеном. Провоцирует развитие онкологических заболеваний, негативно влияет на дыхательную и мочеполовую системы.

2. Искусственный краситель Е123 (амарант). Признан канцерогеном. Повышает риск образований опухолей злокачественного характера, способствует появлению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие.

3. Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Канцероген. Действует на нервную систему: вызывает нарушение координации, памяти, состояние общего недомогания.

4. Консервант Е216 (пропилпарабен). Сильнейший аллерген. Вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.

5. Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказана для людей, страдающих астмой, аллергией. Вызывает головную боль, нарушение функций пищеварения, способствует росту злокачественных новообразований.

6. Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических болезней, в частности - носоглотки.

7. Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Оказывает токсическое действие на мочевыделительную систему.

8. Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и кожного покрова человека, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что если в продуктах слишком много пищевых добавок, то при их регулярном и чрезмерном употреблении могут развиться заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, заболевания печени, почек, а также других органов и систем.