Роспотребнадзор развеял мифы об опасности пищевых добавок "Е"

Новости

На Урале автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя 14:21
Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами 14:19
Мосгорсуд признал законным штраф Twitter в 4 млн рублей 14:03
Для молодых ученых могут снизить процентную ставку по ипотеке 13:53
В Сургуте инспекторы ДПС довезли задыхающегося ребенка до больницы 13:47
Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи" 13:40
Песков заявил об отменном здоровье Путина 13:37
Правительство скорректирует процедуру банкротства 13:36
Путин встретится 13 мая с Антониу Гутерришем 13:25
Лукашенко: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства 13:19
Песков ответил на вопрос про формат встречи Путина с Байденом 13:16
Популярное американское шоу закрывается после обвинений в расизме 13:12
За применение незарегистрированных медизделий введут госпошлину 13:11
Песков: Вопрос об амнистии к праздникам на повестке Кремля не стоит 13:05
Фильмы Universal и WB исчезают из российского проката 13:02
Валерий Фальков: Ученых в возрасте до 39 лет стало в полтора раза больше 13:00
Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт 12:59
В 2020 году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков 12:56
Песков: Россия не планирует никого "поглощать" 12:55
Памфилова: Представители БДИПЧ ОБСЕ смогут приехать в Россию в июне 12:55
Платформу Москва-Сортировочная Киевского направления переименуют 12:51
Правительство предложило запретить вылов китов и дельфинов 12:51
Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли "золото" на чемпионате Европы 12:45
Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре 12:42
Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 12:47
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор развеял мифы об опасности пищевых добавок "Е"

Текст: Ольга Игнатова
Многие покупатели, увидев в составе продукта множество "Е" добавок, не решаются его купить, полагая, что в нем нет ничего натурального. Сплошная химия!

На самом деле, это заблуждение, поясняют в Роспотребнадзоре. В ведомстве напоминают, что несколько лет назад была принята Европейская система маркировки пищевых добавок. "Е" сокращенно означает "Европа".

Фото: iStock
Врач-хирург рассказал о вызывающих панкреатит продуктах

Добавки, которые обозначаются буквой "Е", используют для того, чтобы продукты приобретали лучшие цвет, вкус, запах, дольше сохраняли свои качества. Такие добавки могут быть как натуральные, так и искусственные. Так, например, Е-100 - это куркумин, Е-101 - рибофлавин (или витамин В2), Е 160 - паприка, Е 140 - хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества. В их основе - пряности, зелень, овощи.

Наиболее часто встречающиеся добавки означают следующее:

Е1 - это красители . Именно они придают многим продуктам красивый, насыщенный цвет.

Е2 - консерванты. Благодаря консервантам, производитель значительно увеличивает срок годности товара, так как они подавляют рост микроорганизмов, грибков (плесени).

Е3 - антиокислители. Они замедляют процесс окисления. Это тоже продлевает срок годности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Врач назвала продукт для стабильной работы сердца

Е4 - стабилизаторы . Сохраняют консистенцию и внешний вид продукта. Сюда относят всевозможные желатины, пектины, крахмалы, камеди.

Е5 - эмульгаторы . Благодаря им сохраняется структура продукта. Эмульгаторы добавляют в такие продукты как сливочное масло, майонез, шоколад.

Е6 - усилители вкуса и запаха . Именно из-за них привычный продукт кажется особенно вкусным и ароматным.

Е7 и далее - другие добавки . Например, антибиотики, глазирующие агенты, улучшители хлеба.

Но есть и запрещенные в России "Е"-добавки. Поэтому приобретая продукты, стоит проверять, нет ли их в составе. Такие добавки очень серьезно могут навредить здоровью.

В России запрещены:

1. Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Представляет собой ядовитое вещество, является канцерогеном. Провоцирует развитие онкологических заболеваний, негативно влияет на дыхательную и мочеполовую системы.

2. Искусственный краситель Е123 (амарант). Признан канцерогеном. Повышает риск образований опухолей злокачественного характера, способствует появлению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие.

Фото: iStock
Врач назвал продукты, способные вызвать инсульт

3. Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Канцероген. Действует на нервную систему: вызывает нарушение координации, памяти, состояние общего недомогания.

4. Консервант Е216 (пропилпарабен). Сильнейший аллерген. Вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.

5. Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказана для людей, страдающих астмой, аллергией. Вызывает головную боль, нарушение функций пищеварения, способствует росту злокачественных новообразований.

6. Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических болезней, в частности - носоглотки.

7. Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Оказывает токсическое действие на мочевыделительную систему.

8. Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и кожного покрова человека, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что если в продуктах слишком много пищевых добавок, то при их регулярном и чрезмерном употреблении могут развиться заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, заболевания печени, почек, а также других органов и систем.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными
IT-гигантов обяжут открывать филиалы в РФ
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19