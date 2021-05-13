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13.05.2021 11:58
Рубрика: Экономика

России хватит угля еще на 100 лет

Текст: Сергей Тихонов
При текущем уровне добычи запасов угля нашей стране хватит в среднем на 100 лет, заявили в Минприроды. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Речь идет об обеспеченности запасами из распределенного фонда недр - 47,3 миллиарда тонн. Общие запасы угля в России на начало 2020 года оцениваются в 275,4 миллиарда тонн. Почти половина из этих запасов - каменный уголь - 120,4 миллиарда тонн, в которых 50,1 миллиарда тонн коксующийся уголь, применяемый в металлургии и поэтому сильно востребованный на рынке. Запасы антрацита - самого лучшего и ценного сорта угля - оцениваются в 9 миллиардов тонн.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"В России только 17% запасов вовлечено в освоение, остальные относятся к нераспределенному фонду недр, а из них 60% мало востребованные бурые угли", - говорит Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Он уточнил, что распределение запасов неравномерно - почти 70% сосредоточено в Канско-Ачинском и Кузнецком бассейнах на юге Сибири. К значимым запасам также можно отнести Печорский бассейн, около 40% углей которого относятся к коксующимся - особо ценных марок. Активно добыча развивается на Чукотке, но по сравнению с югом Сибири объемы добычи там крайне малы.

Ранее замминистра энергетики Анатолий Яновский в интервью "Российской газете" сказал, что до 2035 года намечается освоение целого ряда угольных месторождений в новых регионах. В Якутии, Тыве, Хакасии, Забайкальском крае, Амурской и Кемеровской области. Получит также развитие добыча на уже освоенных месторождениях в Кузбассе и Новосибирской области. Кроме того, до настоящего времени остается нераскрытым колоссальный потенциал Канско-Ачинского месторождения. Именно эти проекты и будут обеспечивать загрузку развивающейся железнодорожной и портовой инфраструктуры, прежде всего, на востоке страны.

Инфраструктура на востоке, помимо прочего, нужна для увеличения экспорта угля в страны АТР. Это направление поставок считается приоритетным, но наши мощности ограничены пропускной способностью БАМа и Транссиба, модернизация которых сейчас ведется.

По словам Яновского, за период 2008-2018 годы суммарный объем налоговых отчислений и прочих выплат из угольной отрасли в бюджеты всех уровней составил около 840 миллиардов рублей (в номинальных ценах), из них только в 2018 году - более 142 миллиардов рублей, а в 2019 году в результате падения цен - 100,9 миллиарда рублей. Кроме того, экспорта угля дает казне значительные валютные средства, в частности, в 2019 году они составили 16,8 миллиарда долларов (для сравнения, экспорт газа принес в 2019 году 41,6 миллиарда долларов - "РГ").

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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