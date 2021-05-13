Россиянам посоветовали поменять важную настройку в Android

Малоизвестная настройка Android позволяет заметно повысить скорость загрузки сайтов, а также сделать веб-серфинг более безопасным для пользователя.

Лайфхаком поделилось издание Hi-tech Mail.ru. Речь идет о прописывании в системе стороннего DNS-сервера вместо установленного по умолчанию.

DNS-сервер - это "посредник", который превращает адрес сайта (доменное имя) в его IP-адрес. Когда пользователь вводит в строку браузера адрес, браузер сначала обращается к DNS-серверу, получает от него IP-адрес сайта и затем загружает страницу.

Использование стороннего DNS вместо сервера по умолчанию может уменьшить время отклика (то есть время между нажатием клавиши "Ввод" и началом загрузки сайта), а также повысить безопасность благодаря блокировке вредоносных доменных имен.

В качестве альтернативы DNS-серверу по умолчанию рекомендуется использовать серверы крупных компаний. Это Google (dns.google), Cloudflare (1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com), Quad 9 (dns.quad9.net), AdGuard DNS (dns.adguard.com).

Чтобы поменять DNS-сервер, нужно открыть "Настройки - Подключения - Другие настройки - Персональный DNS-сервер", после чего указать один из перечисленных выше адресов в графе "Имя хоста персонального DNS-сервера" и нажать кнопку "Сохранить". Вслед за этим понадобится включить и выключить режим полета, чтобы сбросить данные кеша.