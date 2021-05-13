Российская оборонка разработала эффективные системы очистки воздуха

НПО "Квант" завершает испытания новой гражданской продукции - воздухоочистителей. Приборы предназначены для очистки воздуха от болезнетворных микроорганизмов и запахов. Исследования подтвердили, что эффективность новой разработки составляет 99%. Устройства безопасны, просты в эксплуатации и компактны, что гарантирует широкие возможности их использования - от обеззараживания медицинских и социальных учреждений до частных домов и квартир.

Об этом сообщил департамент информационной политики АО "КРЭТ". По мнению специалистов, высокое качество обеззараживания воздуха обеспечивает специальная технология, объединяющая фотокаталитический и плазменный методы очистки. При создании устройства были разработаны новые технологические решения, благодаря чему воздухоочиститель НПО "Квант" выгодно отличается от аналогичных устройств. Например, для получения низкотемпературной плазмы в разработке применяются специальные лампы, что позволило отказаться от тяжелых и дорогих разрядных генераторов и сделало устройство легким, удобным в эксплуатации и недорогим по сравнению с аналогами.

"Предсерийные образцы воздухоочистителей разработаны и выпущены в рамках реализации программы по диверсификации деятельности предприятия. Запуск серийного производства планируется начать уже в мае 2021 года, - рассказал генеральный директор АО "КРЭТ", куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. - Спрос на всевозможные обеззараживающие устройства, воздухоочистители сегодня очень высок. Важно понимать, что сохранится он и после улучшения эпидемиологической ситуации. Эффективность воздухоочистителей НПО "Квант" в сочетании с компактностью, низкой ценой и простотой в использовании гарантируют востребованность этих устройств. На первом этапе предприятие планирует выпускать 200 изделий в месяц, при этом заказ на первые 500 устройств уже поступил".

В разработке предусмотрено несколько режимов работы, которые позволяют настроить воздухоочиститель в зависимости от площади помещения и преобладающих в нем видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.