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13.05.2021 22:00
Рубрика: В мире

Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США

Текст: Иван Петров
Российские военные полицейские преградили в Сирии путь колонне из шести бронеавтомобилей армии США и вынудили их развернуться. Поскольку американские военные находятся в чужой стране незаконно, более того - они даже не согласовали маршрут и не уведомили о своих передвижениях российских военнослужащих, находящихся в отличие от американцев в Сирии на вполне законных основаниях. О произошедшем в четверг вечером сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

По его словам, очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся в Сирии подразделений вооруженных сил США зафиксирован на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. "Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении. Движение осуществлялось по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. В связи с этим колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении", - рассказал контр-адмирал.

Отмечается, что в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в Сирии. В том числе российские военные полицейские сопровождают гражданский автотранспорт на участке трассы М-4. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 18 автомобилей и 44 человек. В период с 25 мая 2020 года всего сопровождено 50 557 автомобилей и 92 801 человек.

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По данным ЦПВС, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 66 обстрелов со стороны позиций группировки "Джебхат-Ан-Нусра" (организация признана террористической Верховным судом России в 2015 году - прим. "РГ").

Российские военные напоминают, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции. Населению были выданы продовольственные наборы общим весом 5,74 тонны.

Всего же с начала же процесса урегулирования конфликта российский ЦПВС провел в Сирии 2853 гуманитарных акции. Общий вес выданного населению гуманитарного груза составил более 5 тысяч тонн.

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