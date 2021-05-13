Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах

Выхлопные газы от бензиновых автомобилей составляют 90% загрязнения окружающей среды, рассказал ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга в интервью телеканалу РБК, назвав ключевые решения, которые позволят улучшить экологическую обстановку в современных городах с плотным населением.

"Среди возможных мер (по снижению уровня выхлопных газов - прим. ред.) можно отметить изменение состава топлива, перевод автомобилей на сжиженный газ или альтернативные виды топлива, работу по совершенствованию двигателей внутреннего сгорания и внедрению гибридных двигателей, электромобилей и машин на солнечных батареях", - рассказал спикер, добавив, что автопроизводители в России должны быть готовы к удовлетворению массового спроса на "зеленый транспорт" в будущем.

Ранее ученый заявил, что двукратное сокращение доли автомобилей с двигателем внутреннего сгорания позволит на 45% снизить загрязнение воздуха в России. По его мнению, достичь этого можно только при условии, что предприятия решат вопрос с безопасной утилизацией двигателей и аккумуляторов экологичного транспорта.