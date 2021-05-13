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13.05.2021 20:28
Рубрика: Экономика

Рост мировых цен на продовольствие усилил давление на российские цены

Текст: Игорь Зубков, Татьяна Карабут
Возобновившийся в апреле рост мировых цен на продовольствие усилил давление на цены на российском рынке, что вызывает беспокойство федеральных властей, сказал на брифинге в правительстве глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Если в марте мировые цены немного затормозились, и была надежда, что не будет нарастания давления, то в апреле рост снова усилился. Возобновился экспорт российских товаров (не только продовольствия), который по некоторым позициям до этого приостановился. При этом не помешали даже существенно повышенные пошлины, сказал Решетников. Например, экспортная пошлина на пшеницу была удвоена с 25 до 50 евро за тонну.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Но пока на внутреннем российском рынке механизмы сдерживания цен "более-менее нормально работают", считает министр. По его мнению, правительству удается удерживать ситуацию. Но нужно время, чтобы все механизмы заработали в полной мере.

"Рассчитываем, что в птицеводстве у нас птичий грипп отходит по плану, прочие меры включаются, производители субсидии начинают привлекать, покупатели начинают их получать, все равно время на адаптацию надо, и чтобы инструменты заработали, скидку на это делать надо", - пояснил Максим Решетников.

Он отметил, что правительство постоянно "донастраивает" меры регулирования ситуации. Из последнего - запрет на экспорт гречки. Если бы он не был введен, был риск, что нужный нам объем гречки мог быть вывезен в Китай.

В то же время Максим Решетников сказал, что правительство не планирует продлевать соглашения по заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. По его словам, сейчас остаются вопросы по импортному сахару. На него обнуляются пошлины.

Фото: iStock
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"Но есть вопросы, связанные с мировыми ценами и наличием сахара. Минсельхоз решает этот вопрос экономическими методами. Ввели же еще субсидирование", - сказал Решетников.

По оценке главы Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция в России вышла на "плато".

"В марте у нас было 5,8%, потом мы спустились. Сейчас мы прогнозируемо чуть-чуть приподнялись и на этом плато мы будем находиться определенное время и колебаться, а дальше пойдет снижение. Пока наш прогноз на конец года - 4,3%", - отметил Решетников.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в апреле основное продовольствие на мировом рынке подорожало на 1,7%. В сравнении с апрелем прошлого года рост составил 30,8%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Цены на продукты

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