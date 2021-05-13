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13.05.2021 19:20
Рубрика: Общество

Чат под угрозой

15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
С 15 мая изменятся правила использования WhatsApp, подразумевающие передачу ряда данных в Facebook. Чтобы продолжать использовать все возможности мессенджера, пользователям будет необходимо принять новые правила использования сервиса, нажав на соответствующую кнопку в приложении. Если пользователь не согласится с изменениями, функциональность WhatsApp будет сильно ограничена.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Передавать в материнский Facebook планируется регистрационные данные аккаунта (например, номер телефона), данные о транзакциях (например, если используется Facebook Pay или магазины в WhatsApp), служебную информацию, данные о взаимодействия пользователя с компаниями при использовании услуг WhatsApp, информацию об устройстве, через которое используется мессенджер, и другую информацию.

Фото: istock
Какие ваши данные "забирает" WhatsApp

Если пользователь с этим не согласен, ему сначала ограничат отправку сообщений. Он не сможет первым отправлять сообщения другим пользователям мессенджера, но сможет отвечать на них. Также будет ограничена функциональность аудиозвонков. В WhatsApp пообещали, что удалять аккаунт несогласных пользователей не будут, но через несколько недель общение через мессенджер для этих пользователей будет полностью заблокировано.

Разблокировка возможна только в том случае, если пользователь все же примет новые правила мессенджера. В мессенджере пообещали, что сообщения по-прежнему будут защищены шифрованием, "благодаря которому доступ к вашей личной переписке не будут иметь ни WhatsApp, ни Facebook".

Кроме того, мессенджер не будет хранить журналы переписки и звонков пользователей. "У нас нет доступа к данным о вашем местоположении, поэтому мы не можем предоставить эту информацию Facebook - и не делаем этого. Нам необходимы ваши контакты для предоставления наших услуг, но мы не делимся ими с Facebook", - заверяют в WhatsApp.

Однако в Роскомнадзоре уверены, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. "Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные. Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp", - цитирует ведомство ТАСС.

Фото: istock
WhatsApp получил очень удобную функцию

По мнению Евгении Лампадовой, основателя коммуникационного агентства "Лампа", изменения правил в WhatsApp вряд ли приведут к массовому оттоку пользователей. "Часть людей их примет по умолчанию, другая группа посчитает, что плюс еще одна площадка для получения данных - ничего страшного, для третьей, не принимающей изменения, оставят усеченную функциональность", - говорит она.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что россияне не откажутся от WhatsApp. "Для многих людей все новое - это стресс, поэтому они не будут переходить на другие платформы", - уверен он.

Общество СМИ и соцсети Экономика Отрасли Связь Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Facebook

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