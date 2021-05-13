Садовничий: Прожить на нынешнюю стипендию аспиранту нереально

Первой мерой поддержки молодых ученых сегодня должно стать повышение стипендии аспирантам. Об этом заявил в четверг ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

- В российский вузах работает 45 процентов всех российских ученых, учится более 4 миллионов студентов и 80 тысяч аспирантов, - отметил Виктор Садовничий. - Это мощный научный ресурс страны. Но прожить на нынешнюю стипендию молодому ученому нереально. Конечно, все аспиранты работают.

По мнению Садовничего, необходимы срочные меры: надо повышать стипендию аспирантов и расширять грантовую поддержку.

Еще одним важным шагом для развития аспирантуры ректор МГУ назвал возможность строить индивидуальные образовательные траектории.

- Перед наукой стоят новые вызовы, требуется подготовка кадров по новым траекториям - междисциплинарным, - сказал Садовничиий. - В МГУ уже 5 лет читается 300 межфакультетских курсов, и студенты в обязательном порядке сдают по ним экзамены. Например, юристам читается курс биологии. Все это расширяет возможности будущего специалиста.