Самым дорогим лотом на аукционе Christie s в среду стал уникальный российский бриллиант The Spectacle. Его продали за 14,1 млн долларов (более 1 млрд рублей).

Размером почти с голубиное яйцо (101 карат), камень стал самым крупным в истории российской огранки, рассказали в "Алроса". Уникальность камня не только в размере, но и в идеальных характеристиках цвета и чистоты. Обычно бриллианты имеют желтоватый оттенок, а также царапины или включения. Чем крупнее камень, тем больше такая вероятность. Но The Spectacle идеально бесцветный и прозрачный.

Такие крупные и уникальные камни настолько редки, что стоимость их на аукционах достигает миллионов и даже десятков миллионов долларов. Самый дорогой из бесцветных бриллиантов в мире - Centenary (принадлежит De Beers) весом 274 карата и стоимостью 100 млн долларов.

Самым дорогим российским бриллиантом стал розовый "Призрак Розы" в 14,8 карата. В 2020 году "Алроса" продала его на аукционе Sotheby s за 26,6 млн долларов (почти 2 млрд рублей).