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13.05.2021 20:40
Рубрика: В мире

Во льдах и на полях

Главы МИД России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорились о первой личной встрече
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
На следующей неделе Рейкьявик - самая северная столица мира, которая лежит в 300 без малого километрах от Полярного круга, превратится в "ледовую арену" региональной дипломатии. Здесь 19-20 мая пройдет сессия Арктического совета с участием глав МИД Исландии, России, Канады, США, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии. В юбилейный год, когда Арктическому совету исполняется 25 лет, эстафета председательства перейдет от хозяев-исландцев к нашей стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава госдепа США Энтони Блинкен, которые еще не встречались лично после прихода в Белый дом новой администрации, договорились провести на полях форума первые очные переговоры.
Интерес к Арктике в последние годы неуклонно растет. В регион приходят и новые риски, включая военно-политические. Фото: gettyimages Интерес к Арктике в последние годы неуклонно растет. В регион приходят и новые риски, включая военно-политические. Фото: gettyimages
Интерес к Арктике в последние годы неуклонно растет. В регион приходят и новые риски, включая военно-политические. Фото: gettyimages

Об этом сообщили в российском МИД по итогам телефонного разговора Лаврова и Блинкена 12 мая, который, по данным "РГ", состоялся по инициативе американской стороны. До этого на Смоленской площади не подтверждали заинтересованность Вашингтона в подобной встрече. Напомним, что два года назад, когда заседание Арктического совета принимал финский городок Рованиеми, Лавров и его американский коллега Майк Помпео не упустили возможности побеседовать тет-а-тет. Тогда российский министр пошутил, что уже "перестал считать госсекретарей", с которыми ему приходится иметь дело. Правда, заметного потепления между Москвой и Вашингтоном после "встречи во льдах" не случилось.

Фото: AP Photo
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Кстати, из-за позиции американской делегации участники заседания Арктического совета в Рованиеми не смогли принять итоговую декларацию. Как рассказывали "РГ" в кулуарах форума, США наотрез отказались включать в текст любые упоминания о Парижском соглашении по климату (администрация Трампа как раз находилась в процессе выхода из него). Но в этот раз есть надежда, что консенсус все же будет достигнут, рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов. "Подготовка к министерской встрече в Рейкьявике идет полным ходом. Идет работа над проектом итоговой Декларации - она находится в высокой степени готовности, над Стратегическим планом (долгосрочных целей развития. - Прим. "РГ")", - подтвердил дипломат, выступая на презентации доклада Российского совета по международным делам, приуроченного к старту российского двухлетнего председательства. Кстати, Корчунов признал, что у него сложились "конструктивные рабочие отношения" со старшим должностным лицом США в Совете - Мередит Рубин, несмотря на возникающие порой разногласия.

В приоритетах российской повестки - повышение уровня жизни коренных народов Севера

В приоритетах российской повестки - повышение уровня жизни коренных народов Севера, устойчивое развитие и экономическое освоение Арктики, включая развитие Северного морского пути, сохранение арктического биоразнообразия. При этом в Москве настаивают, что нельзя "недооценивать риск гонки вооружений в регионе". "Видим признаки роста военно-политической напряженности, активности контингентов стран - членов НАТО, в том числе из неарктических государств. С этими контингентами в регион приходят новые риски, которые не могут нас не настораживать, - признал Николай Корчунов. - Тот дух конструктивного сотрудничества, который есть на площадке Арктического совета, для нас было бы важно перенести и на военно-политическую сферу, возобновить многосторонние контакты по военной линии". Однако, как писала "РГ", регулярные встречи начальников генштабов вооруженных сил стран Арктического совета не проводились с 2014 года - по инициативе западных стран.

В мире США В мире Европа Исландия Правительство МИД Арктика: битва за ресурсы

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