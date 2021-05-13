Шах белой королевой

На международном форуме лидеров креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content, проходившем в Технопарке Инновационного центра "Сколково" 26‒27 апреля, состоялась сессия "Черные и белые списки цифрового контента". Сессия проводилась при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Можно вздохнуть с облегчением: по данным международной компании Group-IB, объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 году снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом. Объемы нелегального просмотра росли до 2018 года - тогда они достигли 87 млн долларов. Потом началось сокращение черного рынка до 59 млн долларов в 2020 году. Но при этом количество запросов на просмотр бесплатного контента, напротив, выросло за год на 12% и достигло фантастической цифры - 11,8 млрд. Как отмечают авторы исследования, "основную выгоду от работы пиратских сайтов получают онлайн-казино и букмекерские конторы, которые размещают там рекламные баннеры, промокоды и ссылки". Кажется, потребитель всеми силами старается обойти запреты и получить бесплатно то, за что надо платить.

Но дело не только в том, что кто-то не платит за просмотр фильмов. "Пиратские сайты разрушают связь между создателями аудиовизуальной продукции и потребителем, - сказал во вступительном слове модератор сессии "Черные и белые списки" президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. - И это уже не вопрос морали: так, мол, делать нехорошо. Нет, разрушается креативная экономика. Если пойти дальше, это коренная проблема всей национальной экономики: будет она наращивать креативный сегмент или так и останется в нынешней сервисно-сырьевой парадигме". Добавим к этому: если права Group-IB, деньги, которые должны получать создатели креативной продукции, чтобы создавать новые фильмы, "уплывают в карманы" онлайн-казино и букмекерских контор. Это - негативная сторона свободного интернета.

Сессия "Черные и белые списки цифрового контента" посвящается борьбе с контрафактом, продолжил Сергей Матвеев. Сейчас формируются списки пиратских сайтов. У создателей контента пока есть только один механизм отстаивания своих прав: если обнаруживается незаконный показ, можно подать судебный иск, и сайт будет заблокирован. Причем делается это довольно быстро. Насколько это эффективно - большой вопрос, потому что творцов мало, а "черных" сайтов - несметное количество.

Но также сейчас обсуждается вопрос о создании "белых" списков сайтов, работающих в легальной зоне. Тогда можно будет четко разграничить: вот эта часть интернета правильная, а все, что за ее пределами, - незаконно.

Один из активных борцов с пиратскими сайтами - компания Star Media. Ее вице-президент Никита Трынкин говорит, что к ним (как и к другим площадкам, блокирующим пиратские сайты) поступают миллионы (!) заявок. Из них 60% блокирует Star Media. Но Никита Трынкин считает, что составление "белых" списков - жизненно важный для правообладателей процесс, который потребует отстройки ряда процессов. Например, существует немало фильмов и проектов, имеющих одинаковые названия. Скажем на запрос "Любовь до гроба" выпадет множество фильмов, созданных в разные годы и в разных странах. И откроется армада площадок, где это можно смотреть. Нужен реестр, или распределенная база данных, в которой фильмы были бы привязаны к площадкам, заключившим письменные договоры на показ фильмов с правообладателями, и стало бы ясно, что все, кто показывает контент без договоров, - "черные".

В связи с этим Сергей Матвеев заметил, что в 2019 году Государственная дума внесла поправки в статью 62 Гражданского кодекса, предусматривающие, помимо бумажных договоров, возможность производить запись о показе произведения в информационных системах. Но при этом сделана существенная оговорка: "Если обе стороны известны и система позволяет воспроизвести содержание сделки в неизменном виде". По мнению Матвеева, это означает, что легальные площадки действительно можно собрать в одну зону.

Однако это касается пока только национального права. А интернет-рынок безграничен, и у нас площадки в равной степени показывают и отечественные, и зарубежные фильмы. И последние под наш российский закон не подпадают. Анатолий Семенов, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, считает, что здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая на юридическом языке называется "запрет формальности". Другими словами - с неопределенностью регистрации объектов авторского права. И проблема касается не только авторского права, но и права распоряжения контентом. Пока этот момент не отрегулирован на международном уровне, подчеркивает Анатолий Семенов. Этот пункт должен быть прописан в законодательстве каждой страны, подписавшей Бернскую конвенцию. (Бернская конвенция об охране произведений и прав их авторов была подписана в 1886 году.) "А если произведение не зарегистрировано в достоверной базе данных, - говорит Анатолий Семенов, - то автор лишается права применять меры защиты. Например, такие как требование компенсации или уничтожения оборудования и носителей нелегального контента".

Проблема пиратства в интернете возникла лет 15 назад, когда пользователи в массовом порядке начали использовать торренты. И стало ясно, что новые технологии ломают устоявшиеся бизнес-модели. Об этом говорил на сессии Олег Иванов, директор Центра исследований культурной среды МГУ им. М.В. Ломоносова. И при этом меняется потребительское поведение зрителей. "Когда мы говорим о "черных" и "белых" списках, - сказал Олег Иванов, - мы пытаемся защитить сегодняшнюю модель и обеспечить функционирование экономики аудиовизуальной индустрии такой, какой она сложилась за последнее время. Мы думаем о "вчера", а надо думать о будущем. Понять, какие нас ждут трансформации в быстро меняющихся технологических условиях. Это касается в том числе и защиты авторских прав. Думаю, возникнут лет через десять совершенно другие модели, и проблемы "черных" и "белых" списков не будет. Мы сегодня должны понять, как будет потреблять контент человек, родившийся с айфоном в руке. И тогда уже выстраивать механизмы защиты авторских прав".

Возможно, эта позиция спорная. Однако в новом укладе экономики потребитель играет ведущую роль, и вся продукция в сфере В2С подстраивается под его вкусы и потребности.

По мнению Сергея Матвеева, которое он высказал, закрывая сессию, "в будущем конкуренция за человека приведет к тому, что ему будут доступны качественные, добротные, адаптируемые к его пожеланиям экосистемы. Наверное, чтобы дожить до этого, должны отработать свою задачу "черные" и "белые" списки площадок. Это необходимо, потому что экосистемы будущего могут работать только с легальным контентом. Но в конце концов все решит выбор потребителя".

А пока белая королева объявляет шах.