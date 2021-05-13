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13.05.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

Звездные миллионы

СКР завершил работу по уголовному делу о краже денег на освоение космоса
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
В четверг Следственный комитет РФ отправил в прокуратуру тома уголовного дела Алексея Германа, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Если надзорное ведомство согласится с работой следователей, то дальше дело отправится в суд.

Единственный фигурант этого расследования - Алексей Герман. Его выдала нам Испания по запросу Генеральной прокуратуры РФ весной текущего года.

Возвращенный домой в наручниках гражданин фигурирует в громкой афере, связанной с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по их версии, преступление совершено еще в октябре 2017 года.

Тогда некий Илья Сафронов, являвшийся на тот момент главным специалистом отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики Управления экономики ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", вступил, как написали следователи, "в преступный сговор со своим знакомым Алексеем Германом".

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
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Цель сговора следователи сформулировали просто: коммерсант и сотрудник государственного предприятия решили крупно заработать. И они пришли к заключению, что можно легко и безопасно присвоить часть из тех немалых средств, которые государство выделяет из бюджета на реализацию космических программ.

Схема придуманной друзьями аферы была проста. Прежде всего Алексей Герман предоставил Илье Сафронову необходимые сведения подконтрольной ему коммерческой фирмы. Данные этого общества были необходимы для составления липового договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения.

Суть же махинации в том, что липой здесь от начала до конца было все. Иначе говоря, за подписанным фиктивным договором не стояло вообще ничего - ни настоящей работы, ни реальных приборов, ни оборудования. Вот только деньги по этому липовому договору были заплачены из казны абсолютно настоящие.

Ни работы, ни реальных приборов, ни оборудования по липовому договору поставлено не было. Но деньги по нему были заплачены из казны настоящие

Позже сотрудники Следственного комитета подсчитают, что на оплату за якобы поставленные товары и оборудование государством было перечислено больше 7,5 миллиона рублей. "Космические" деньги соучастники преступления Илья Сафронов и Алексей Герман получили в полном объеме и потом поделили между собой.

Правда, радость от "удачной сделки" оказалась недолгой. Дыру в 7 миллионов рублей заметили проверяющие, ну а дальше ниточка потянулась к тем, кто стоял за исчезновением денег.

Так эти оба гражданина оказались фигурантами уголовного дела, которое возбудили по статье о крупном мошенничестве, "совершенном группой по предварительному сговору". Это статья 159, часть 4 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что в августе 2018 года приговором Химкинского городского суда Московской области Илья Сафронов был осужден за это преступление. Он по приговору отправился на годы в колонию общего режима.

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А вот Алексей Герман решил не отвечать за преступление и довольно оперативно сбежал из страны. Следствию ничего не оставалось, как в 2018 году объявить бизнесмена в международный розыск.

Обнаружили его довольно быстро в Испании. В 2021 году постановлением Совета министров Испании его экстрадировали в Россию. И уже в апреле этого года Алексей Герман вновь увиделся со следователем. Известно, что он уже полностью признал вину.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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