СМИ: Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 миллионов долларов за выкуп

Компания-оператор американского нефтепровода Colonial Pipeline, которая 7 мая подверглась массированной кибератаке, заплатила 5 миллионов долларов злоумышленникам в качестве сделки. Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь сразу на три источника в CP.

По данным издания, за выкуп неизвестные хакеры передали IT-специалистам компании ключи дешифровки, чтобы те смогли восстановить отключенную компьютерную сеть. Якобы платеж был произведен в криптовалюте, а потому отследить его невозможно.

Впрочем, в Colonial Pipeline не только официально не подтверждают эту информацию, но и отказываются ее комментировать. Более того, The Washington Post писала со ссылкой на свои связи, что руководство компании якобы не собиралось идти на поводу у злоумышленников. Как бы то ни было, в среду около 5 вечера по времени штата Джорджия нефтепровод возобновил подачу топлива городам вдоль Восточного побережья США.