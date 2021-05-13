Российские военные саперы в Нагорном Карабахе продолжают вести инженерную разведку, а также разминировать местность, дороги и различные объекты. Отряд укомплектован офицерами и контрактниками, способными выполнять свои задачи в самых сложных условиях. Порядка 90 процентов его специалистов имеют опыт боевого разминирования в различных горячих точках планеты.

В опасной работе российским военным помогают обученные находить взрывные устройства собаки. Есть у саперов и роботизированные машины. В частности, беспилотные комплексы "Уран-6", хорошо зарекомендовавшие себя на Северном Кавказе и в Сирии.

Этот самоходный радиоуправляемый робот-сапер в зависимости от выполняемых задач может использовать одно из пяти имеющихся в его арсенале тральных устройств. Хотя весит эта техника под 6 тонн, она достаточно проста в управлении. Руководит комплексом оператор, удаленный от места разминирования на расстояние до полутора тысяч метров, - такая дистанция гарантирует саперу безопасность при подрыве боеприпаса. Однако главной особенностью "Урана-6" является аппаратура, позволяющая не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. Этот робот в состоянии отличить, к примеру авиабомбу, и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины. Кроме того, механический сапер может ликвидировать взрывное устройство с помощью специального вооружения, что гарантирует комплексу достаточно большой срок эксплуатации.

Робот-сапер "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины

Одну из последних операций наши военные провели на окраине населенного пункта Мадагиз, а также вдоль трассы Мардакерт-Мадагиз. "В ходе выполнения работ на данном участке были обезврежено около 15 взрывоопасных предметов", - сообщили в Минобороны России. Обнаруженные боеприпасы саперы вывезли и уничтожили на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Снаряды и мины, которые невозможно эвакуировать, обычно уничтожают на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Всего с ноября прошлого года российские саперы очистили в Карабахе более 2,1 тысячи гектаров территории, свыше 650 километров дорог и 1800 зданий, в том числе три десятка социально значимых объектов. За это время было обнаружено и обезврежено более 25,6 тысячи взрывоопасных предметов.