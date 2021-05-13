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13.05.2021 18:58
Рубрика: Экономика

Создается рабочая группа по привлечению инвестиций в лесную отрасль

Текст: Марина Трубилина
Рабочая группа по привлечению инвестиций в лесную отрасль будет создана по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Такое поручение он дал по итогам совещания о состоянии лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В рабочую группу войдут представители отрасли, Минпромторга, Минприроды, Минвостокразвития. Также Минпромторгу поручено продолжить анализ по состоянию лесной отрасли, разработку предложений по поддержке лесоперерабатывающих предприятий.

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"Нам надо добиться того, чтобы лес у нас перерабатывался, чтобы рубки велись законно, чтобы проводились необходимые процедуры для лесовосстановления. Мы должны оставить в нашей стране прибавочную стоимость, налоги, рабочие места", - подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что с 2022 года вводится запрет на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины. "Правительство приняло решение о пересмотре размера установленных тарифных квот на экспорт необработанных лесоматериалов и поэтапном повышении вывозных таможенных пошлин на влажные пиломатериалы. Кроме того, с будущего года вступает в силу запрет вывоза круглого леса с территории Российской Федерации. Это сделано для того, чтобы создавались рабочие места в лесной отрасли, построились перерабатывающие предприятия. Сейчас на Дальнем Востоке в лесной отрасли работает более 30 тысяч человек. Мы должны сделать так, чтобы никто без работы не остался", - отметил он.

Фото: Татьяна Кравченко
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На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда Российской Федерации (48%) и третья часть российских запасов древесины (31%), сообщает пресс-служба полпреда президента в ДФО. Уровень лесистости в среднем по округу достигает 49,8% (по России - 46,5%) и варьируется от 6,8% в Чукотском автономном округе до 77,3% в Приморском крае. Остается актуальным вопрос наращивания производственных мощностей по производству продукции лесопереработки, а также сохранения рабочих мест в лесной отрасли. В ДФО заготавливается менее 9% древесины от общероссийского объёма заготовки.

С 2006 года в ДФО построены и введены в эксплуатацию мощности десяти проектов (общий объём инвестиций порядка 17,8 млрд рублей), позволяющие производить пиломатериалы в размере 1 435 тыс. куб. м, шпон - 267 тыс. куб. м, плиты - 290 тыс. куб. м, пеллеты - 20 тыс. тонн, тарный картон - 247 тыс. тонн, брус - 64 тыс. куб. м. В процессе реализации находятся ещё пять инвестиционных проектов (объём заявленных инвестиций 15 млрд рублей), позволяющие производить 523 тыс. куб. м пиломатериалов, 319 тыс. куб. м шпона, 15 тыс. куб. м фанеры, 116 тыс. куб. м щепы, 175 тыс. тонн пеллет.

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