Мосгорсуд в четверг отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Василия Бойко-Великого.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком до 19 июля 2021 года.

Основатель группы компаний "Вашъ финансовый попечитель", куда входит агрохолдинг "Русское молоко", находился под стражей почти два года - с июня 2019 года.

После оглашения решения судьей Мосгорсуда он был освобожден из-под стражи в зале суда. Однако это не отменяет уголовного преследования бизнесмена.

Следствие обвиняет Бойко-Великого в растрате почти 89 млн рублей банка "Кредит Экспресс". По версии следствия, многомиллионные хищения кредитной организации были совершены с августа 2011 по декабрь 2016 года организованной группой.

Вместе с Бойко-Великим, который владел 10 процентами акций "Кредит Экспресса", обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек. Это директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин.

После оглашения решения Бойко-Великий был освобожден из-под стражи в зале суда

По версии следствия, фигуранты, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах.

Потом по этим документам выдавались многочисленные кредиты, и уже другие люди в банке получали по ним деньги.

По данным СК, общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

Сам Бойко-Великий вину не признает и настаивает, что обвинения связаны с его "гражданско-патриотической позицией".

В том числе из-за системных хищений и образовавшейся "дыры" в капитале Банк России отозвал лицензию у "Кредит Экспресс" 15 марта 2018 года.

Убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. В том же 2018 году по заявлению АСВ как потерпевшей стороны было возбуждено уголовное дело.