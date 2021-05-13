Новости

New York Post: Трамп в июне возобновит встречи со сторонниками 03:39
Не менее 8 штатов США столкнулись с массовым закрытием автозаправок 03:04
Вильфанд назвал дату начала купального сезона на российских курортах 02:42
Армия Израиля объявила о начале новой атаки сектора Газа 02:26
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая 02:24
Япония введет режим усиленных сантираных мер еще в пяти префектурах 02:12
В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении израильских городов 01:59
Байден: В США не сразу ощутят эффект от возобновления работы трубопровода 01:28
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии 01:16
ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС 00:58
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 00:48
Гол Головина помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции 00:30
В Colonial Pipeline заявили о восстановлении поставок топлива 00:25
Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19 00:22
Ученые выявили особенности симптомов COVID-19 у детей 00:06
Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума 13.05.2021
Конаныхина стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки 13.05.2021
Медведев: Обвинение Медведчука обострит политическое слабоумие в Киеве 13.05.2021
Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ 13.05.2021
Пентагон предупредили о возможной расправе над его афганскими партнерами 13.05.2021
ЦАХАЛ: Ракеты по Израилю выпущены из Ливана 13.05.2021
Билл Гейтс признался, что "жил в браке без любви" 13.05.2021
Кузнецов и Шлейхер выиграли "серебро" чемпионата Европы в прыжках в воду 13.05.2021
Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО 13.05.2021
В Москве найдено оружие Второй мировой 13.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
13.05.2021 23:10
Рубрика: Происшествия

Два года под стражей

Мосгорсуд отменил бизнесмену Василию Бойко-Великому содержание в СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Мосгорсуд в четверг отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Василия Бойко-Великого.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком до 19 июля 2021 года.

Фото: Пресс-служба Перовского суда/ТАСС
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" отправлен под домашний арест

Основатель группы компаний "Вашъ финансовый попечитель", куда входит агрохолдинг "Русское молоко", находился под стражей почти два года - с июня 2019 года.

После оглашения решения судьей Мосгорсуда он был освобожден из-под стражи в зале суда. Однако это не отменяет уголовного преследования бизнесмена.

Следствие обвиняет Бойко-Великого в растрате почти 89 млн рублей банка "Кредит Экспресс". По версии следствия, многомиллионные хищения кредитной организации были совершены с августа 2011 по декабрь 2016 года организованной группой.

Вместе с Бойко-Великим, который владел 10 процентами акций "Кредит Экспресса", обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек. Это директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин.

После оглашения решения Бойко-Великий был освобожден из-под стражи в зале суда

По версии следствия, фигуранты, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах.

Потом по этим документам выдавались многочисленные кредиты, и уже другие люди в банке получали по ним деньги.

По данным СК, общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

Фото: РИА Новости
Суд отправил в СИЗО расстрелявшего школьников и учителей в Казани

Сам Бойко-Великий вину не признает и настаивает, что обвинения связаны с его "гражданско-патриотической позицией".

В том числе из-за системных хищений и образовавшейся "дыры" в капитале Банк России отозвал лицензию у "Кредит Экспресс" 15 марта 2018 года.

Убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. В том же 2018 году по заявлению АСВ как потерпевшей стороны было возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Тюрьмы Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

Главное сегодня

Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных