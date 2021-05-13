Постановление администрации Тамбовской области от 12 мая 2021 года № 304 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Новости

Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ 22:52
Пентагон предупредили о возможной расправе над его афганскими партнерами 22:25
ЦАХАЛ: Ракеты по Израилю выпущены из Ливана 22:20
Билл Гейтс признался, что "жил в браке без любви" 22:13
Кузнецов и Шлейхер выиграли "серебро" чемпионата Европы в прыжках в воду 22:04
Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО 21:55
В Москве найдено оружие Второй мировой 21:36
Бастрыкин проконтролирует проверку по невыплатам денег врачам в Северной Осетии 21:36
Песков указал на позитивный сигнал в словах Байдена о киберпреступности 21:32
Под Липецком мужчину избили в присутствии полицейского 21:15
Греция собирается принимать вакцинированных "Спутником V" туристов 21:08
СМИ: Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 миллионов долларов за выкуп 21:00
За сутки 33 военнослужащих вылечились от коронавируса 20:42
До слез: вышел первый тизер специального эпизода ситкома "Друзья" 20:27
Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США 19:56
Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов 19:51
В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров 19:19
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках 19:07
Командующий Северным флотом: США используют Норвегию как полигон в Арктике 19:02
Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире 19:00
В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента 18:54
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 мая 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 12 мая 2021 года № 304 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 05.05.2021) следующее изменение:

абзац пятый пункта 18.4 изложить в следующей редакции:

"Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 3 часов до 6 часов, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД), при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 30 процентов от вместимости зала обслуживания в период с 23 часов до 1 часа и в количестве не более 25 процентов от вместимости зала обслуживания в период с 1 часа до 3 часов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией