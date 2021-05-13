Постановление администрации Тамбовской области от 12 мая 2021 года № 304 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 05.05.2021) следующее изменение:

абзац пятый пункта 18.4 изложить в следующей редакции:

"Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 3 часов до 6 часов, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД), при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 30 процентов от вместимости зала обслуживания в период с 23 часов до 1 часа и в количестве не более 25 процентов от вместимости зала обслуживания в период с 1 часа до 3 часов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







