Торговый оборот между Россией и Германией впервые показал рост

В марте торговый оборот между Россией и Германией впервые в этом году продемонстрировал рост. Экспорт из Германии в Россию увеличился на 11,3 процента, а импорт Германии из РФ вырос на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует Федеральное статистическое ведомство Германии.

По словам президента Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнера Зеле, это обнадеживающий сигнал. Несмотря на сложную политическую ситуацию, санкции и пандемию коронавируса, двусторонняя торговля находится на пути к восстановлению.

"Россия является одним из 15 крупнейших торговых партнеров Германии. Важно поддерживать и расширять экономические отношения с самой большой страной мира", - подчеркнул Зеле.

После рекордного 2018-2019 года, когда чистый объем немецких инвестиций в Россию составил соответственно 3,4 и 2 миллиарда евро, в 2020 году наметилась тенденция к снижению. Это было обусловлено ситуацией, связанной с коронавирусом, отметил Зеле. Несмотря на это, в России открылись новые немецкие средние и малые предприятия. "Это стало явным признаком того, что, несмотря на кризис, немецкий бизнес делает ставку на российский рынок", - заключил президент ВТП.