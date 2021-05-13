На МКС на "Союзе" полетит космический турист из Японии

Два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на Международную космическую станцию в декабре, сообщили в "Роскосмосе".

Ведущий поставщик услуг космического туризма компания Space Adventures объявила о начале подготовки к полету на МКС японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано на корабле "Союз МС-20", запуск которого запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур.

Маэдзава - японский онлайн-предприниматель, миллиардер, коллекционер живописи. Основал модную торговую онлайн-галерею, которую в 2019 году продал японскому подразделению компании Yahoo! Его коллега Хирано Йозо работает продюсером. На МКС Йозо Хирано будет отвечать за освещение полета Юсаку Маэдзавы.

Длительность космического полета составит 12 дней. Командиром экипажа "Союза МС-20", на борту которого полетят туристы, будет один из самых опытных космонавтов Роскосмоса Александр Мисуркин. В его космическом багаже два полета на МКС и 334 суток, проведенных в невесомости.

Уже в июне Маэдзава приступит к предполетной подготовке в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Она займет около трех месяцев.

"Компания Space Adventures сотрудничает с "Роскосмосом" с момента полета первого космического туриста в 2001 году. Всего на сегодняшний день на станции побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно. Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии", - отметили в госкорпорации.

Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета - непрофессионалы. И это будет первый туристический полет на МКС за последние десять лет. Напомним: всего на МКС побывали семь космических туристов, выложивших из собственного кармана миллионы долларов за удовольствие посмотреть на Землю с высоты в 400 км. Причем один из них - Чарльз Симони побывал на орбите дважды. Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии. Интересный нюанс: ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX.