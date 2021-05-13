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13.05.2021 12:56
Рубрика: Экономика

В 2020 году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков

Текст: Владимир Кузьмин

В 2020 году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Важно и дальше не допускать, чтобы добросовестные покупатели недвижимости оставались без крыши над головой. Ведь многие из них вкладывают в строящееся жилье практически все свои средства", - подчеркнул он в ходе заседания правительства.
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Кабинету министров 12 мая представили доклад о ходе реализации в 2021-2022 годах мероприятий по помощи обманутым участникам долевого строительства и завершении проблемных объектов. Системная работа ведется соответствующим фондом, который гарантирует получение жилья или возврат вложенных средств. "На финансирование фонда в трехлетнем бюджете предусмотрено более 50 миллиардов рублей, половина из них уже направлена", - сказал Мишустин.

Экономика Недвижимость Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Восстановление прав обманутых дольщиков

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