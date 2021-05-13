В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров

Строительство или реконструкция онкодиспансеров в этом году ведется в 17 регионах, до конца года планируется открытие шести новых центров онкологии: в Волгоградской, Костромской, Липецкой, Магаданской и Томской областях, а также в Республике Мордовия, сообщили в Минздраве РФ. На переоснащение лечебных организаций, оказывающих населению онкологическую помощь, в федеральном бюджете предусмотрено более 180 млрд рублей. Финансирование проводится в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Новое оборудование также поступит в онкологические амбулатории, которые открываются по всей стране в отдаленных районах. К 2024 году их будет более 420, и россияне смогут получать всю необходимую терапию максимально приближенно к месту своего проживания. Еще более 1,1 млрд рублей правительство выделит из своего резервного фонда на специальные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.

В связи с этим в Совете федерации прогнозируют прорыв в области борьбы с онкологическими заболеваниями в ближайшие годы. Сенатор Галина Карелова подчеркнула важность их раннего выявления. "Это особенно важно, поскольку онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, лучше поддаются лечению", - подчеркнула она. Карелова напомнила про совместную с правительством акцию "Онкопатруль", в рамках которой онкологи проводят скрининги здоровья россиян на предприятиях. Акция проводится третий год подряд. И сегодня люди могут без отрыва от производства проверить свое здоровье.

Ранее Минздрав заявил о снижении смертности от новообразований в России, в том числе - злокачественных, на 1,9%. Планируется, что к 2024 году она составит 185 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель равен 198,9 случая на 100 тысяч населения.