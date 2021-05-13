Новости

Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США 19:56
Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов 19:51
В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров 19:19
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках 19:07
Командующий Северным флотом: США используют Норвегию как полигон в Арктике 19:02
Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире 19:00
В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента 18:54
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов 18:07
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19 17:49
В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги 17:37
В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления 17:28
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 17:12
Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию 17:12
Белгородские грибники нашли арсенал времен войны 17:12
Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН 17:08
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 19:19
Рубрика: Общество

В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Строительство или реконструкция онкодиспансеров в этом году ведется в 17 регионах, до конца года планируется открытие шести новых центров онкологии: в Волгоградской, Костромской, Липецкой, Магаданской и Томской областях, а также в Республике Мордовия, сообщили в Минздраве РФ. На переоснащение лечебных организаций, оказывающих населению онкологическую помощь, в федеральном бюджете предусмотрено более 180 млрд рублей. Финансирование проводится в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: iStock
Онколог назвал внешний признак предракового состояния

Новое оборудование также поступит в онкологические амбулатории, которые открываются по всей стране в отдаленных районах. К 2024 году их будет более 420, и россияне смогут получать всю необходимую терапию максимально приближенно к месту своего проживания. Еще более 1,1 млрд рублей правительство выделит из своего резервного фонда на специальные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.

В связи с этим в Совете федерации прогнозируют прорыв в области борьбы с онкологическими заболеваниями в ближайшие годы. Сенатор Галина Карелова подчеркнула важность их раннего выявления. "Это особенно важно, поскольку онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, лучше поддаются лечению", - подчеркнула она. Карелова напомнила про совместную с правительством акцию "Онкопатруль", в рамках которой онкологи проводят скрининги здоровья россиян на предприятиях. Акция проводится третий год подряд. И сегодня люди могут без отрыва от производства проверить свое здоровье.

Ранее Минздрав заявил о снижении смертности от новообразований в России, в том числе - злокачественных, на 1,9%. Планируется, что к 2024 году она составит 185 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель равен 198,9 случая на 100 тысяч населения.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19