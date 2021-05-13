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13.05.2021 16:49
Рубрика: В мире

В Болгарии возмутились "антироссийской дикостью"

Текст: Марина Алешина

В болгарской газете "Труд" вышла статья журналиста Петё Блыскова, который назвал "дикостью" антироссийские настроения в республике, набирающие обороты. По мнению публициста, мания вычеркнуть из памяти любые приметы социалистического прошлого сродни "психическому расстройству", передает РИА "Новости".

В Болгарии вновь пытаются демонтировать памятник Cоветской армии

В качестве примеров Блысков привел высказывания своих коллег. Один из них потребовал снести памятник Советской армии в Софии, установленный в 1954 году в знак победы над нацизмом. Левые силы и ветеранские организации Болгарии каждый год празднуют возле него День Победы и другие памятные даты. Однако некоторые "прогрессивные" деятели были бы рады снести этот монумент, как и знаменитого пловдивского "Алешу". Другие требуют переименовать одну из главных достопримечательностей болгарской столицы - храм-памятник Святого Александра Невского, построенный в 1912 году по проекту архитектора Александра Померанцева (автора московских Верхних торговых рядов, теперь известных как ГУМ), хотя к "советскому прошлому" кафедральный патриарший собор Болгарской Православной Церкви уж точно не имеет никакого отношения.

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