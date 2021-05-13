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13.05.2021 21:02
Рубрика: Культура

В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой

Текст: Северьян Цагарейшвили
В Большом театре представили книгу Светланы Потемкиной "Надежда Павлова. Большое интервью с балериной", вышедшую в издательстве "Прогресс-Традиция". Это уникальный творческий портрет великой балерины, легендарной звезды Большого театра. Надежда Павлова блистала на лучших сценах планеты - от Ковент-Гардена и Венской оперы до Метрополитен-опера и Колизеума. Всюду соглашались: она - "невероятная".
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В издание вошли эксклюзивные воспоминания коллег Павловой, материалы, документы, открывающие самые разные грани таланта балерины. Ядро книги - большое интервью Светланы Потемкиной с Надеждой Павловой. "Это настоящий, глубокий, долгий разговор, подобный портику Бове на здании Большого театра: ни одного формального или лишнего слова", - подчеркнул театровед Сергей Коробков.

Фото: РИА Новости
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"Мы всегда должны гордиться нашими героями, писать о них, чествовать их, - отметил Махар Вазиев, руководитель балетной труппы Большого театра. - А Павлова, несомненно, входит в число величайших мастеров балета. Когда мы впервые увидели ее выступления еще в старших классах, были поражены: она несла со сцены какую-то особенную энергетику. Слово "инновационный" мало применимо к классическому танцу, но Павлова во многом поменяла балетную эстетику и многое делала так, что, кажется, уже по-другому себе даже и не представишь. Ее искусство - это сочетание многих факторов, в ней всегда была какая-то недосказанность - это и поражало. Она - из тех людей, которые опережают время и создают нашу историю. То, что сегодня мы присутствием на презентации ее книги - важнейшее событие для вех нас".

О том, как создавалась книга, рассказала сама Надежда Павлова.

"Мы пытались работать над книгой с большими перерывами, но в какой-то момент Светлана убедила меня, что сделать ее нужно - и у нас получилось, - призналась балерина. - Конечно, хотелось бы сказать намного больше, привести больше воспоминаний. Но наша жизнь все-таки продолжается, и многие мысли собираются собираются и обдумываются с годами. Описать свою жизнь со всеми нюансами и настроениями очень сложно, но когда-нибудь хотелось бы написать о себе еще подробнее".

По словам Потемкиной, главная задачей книги было сохранить живые интонации Павловой.

Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова
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"Я сама люблю задавать вопросы, но Надежда Васильевна не очень любит на них отвечать, - сказала она. - Но мы добились нашей цели: почти вся книга - это ее собственные мысли от первого лица, а также воспоминания коллег, которым посчастливилось выступать с ней на одной сцене".

"Меня книга по-настоящему захватила, - призналась Елизавета Горжеская, замдиректора издательства "Прогресс-Традиция". - Это не просто профессиональная биография: тут виден человек, глубина его личности. Когда Светлана Потемкина принесла рукопись, для меня это стало невероятным сюрпризом, и мы очень гордимся этой работой. В будущем были бы очень рады новому дополненному изданию".

На экране - фрагменты выступлений Надежды Павловой. В том числе и в годы ее учебы в Пермском хореографическом училище. Смотрели, затаив дыхание. Надежда Павлова - не просто имя. Вот она, рядом. Эпоха в истории русского балета.

Культура Литература Культура Театр Танец РГ-Фото

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