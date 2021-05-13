В Госдуме ответили на сообщение о "планах" РФ интегрировать часть Украины

России нет необходимости специально "интегрировать" Украину - реальная интеграция идет как раз со стороны последней. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя "РГ" сообщения о попытках, якобы предпринимаемых РФ в этом направлении.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз может привлечь Украину к участию в ряде проектов по безопасности на фоне заявлений о "российской агрессии". Она, как сообщается, заключается в том, что наша страна якобы пытается де-факто интегрировать территорию восточной Украины с помощью нелегитимных выборов и выдачи паспортов местным жителям.

"Именно среди украинцев больше всех иммигрантов в Россию за последние годы, - напомнил Алексей Журавлев. - Вот это - реальная интеграция, причем со стороны Украины".

Парламентарий признал, что Украина всегда была зоной стратегических интересов России, но теперь этот фактор многократно усилен. "Когда у нас тысячи жителей Украины являются гражданами РФ, это становится бесспорным правовым фактом того, что у России на этой территории присутствуют абсолютно законные национальные интересы в лице российских граждан и соотечественников", - пояснил он.

И для защиты интересов России, уверен Журавлев, абсолютно не нужны какие-то "нелегальные выборы". "Достаточно именно выдачи российских паспортов согласно законам РФ. И это справедливо по отношению к нашим соотечественникам! - заявил он. - Вот американцам точно не светит их получить, а украинцам - да. Это ведь наши, русские люди!"

Парламентарий посоветовал властям Евросоюза прежде, чем пытаться обеспечивать так называемую безопасность Украины, "обезопасить прежде всего самих себя" - и в том числе от украинских неонацистов. "А то, как показывает практика, без помощи США Евросоюз ничего из себя не представляет", - добавил депутат.