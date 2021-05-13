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13.05.2021 19:00
Рубрика: Власть

Клинок объявят вне закона

За незаконные пневматические винтовки, пистолеты и ножи предложено применять административные наказания
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Странную правовую коллизию обнаружили депутаты Госдумы в Кодексе об административных правонарушениях. Выяснилось, что запрет незаконного оборота пневматического оружия, дульная энергия которого превышает 7,5 Джоуля, есть, а конкретного наказания за это - нет.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

То же самое - и с холодным оружием. Его просто запрещено носить с собой, пусть даже и для самообороны. Дома - пожалуйста, можно развесить красиво на стене. А что будет, если полицейский вдруг его обнаружит у прохожего, - конкретно не прописано.

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Все эти "непонятки" и должен устранить законопроект, разработанный членами Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с Василием Пискаревым.

В пояснительной записке авторы документа указывают, что сейчас КоАП не предусматривает ответственность за незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Джоуля.

Есть ответственность за переделку пневматики в огнестрельное оружие, но это уже совсем другая история - серьезная уголовная статья.

Также и за ношение холодного оружия конкретной ответственности пока нет. Незаконные предметы, скажем нож или саблю, полицейские просто отберут. Но ведь это еще не наказание. Административная ответственность - это когда виновный как минимум платит штраф. На этом и настаивают законодатели.

Незаконные предметы, скажем нож или саблю, полицейские просто отберут. Но ведь это еще не наказание. Нужен хотя бы штраф

Действительно, в нашем законодательстве, когда речь идет о пневматическом и холодном оружии, о наказании вспоминается только лишь в случае уголовного преступления. То есть, когда кто-то в кого-то выстрелил или кого-то порезал. А если нет пострадавших - так вроде ничего и не произошло.

Просто опасный предмет, в случае его обнаружения правоохранителями поменяет владельца. И кстати, еще неизвестно, в чьи руки он потом попадет. Ведь далеко не всегда при изъятии пистолета или ножа составляются протоколы. Бывает, что перепуганный владелец, не знающий законов, соглашается отдать свою вещь просто так, лишь бы его отпустили. Депутаты решили эту ситуацию изменить.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о лицензиях на оружие

Сейчас документ отправлен в правительство и после согласования будет представлен в Госдуме. Пока речь идет о самом принципе - наказание должно быть.

Если законопроект будет принят, предстоит работа над подзаконными актами - надо будет создать механизм исполнения нового закона. А для этого придется заново пересмотреть определение понятий пневматического и особенно - холодного оружия.

Предстоит конкретно, детально оговорить, как его идентифицировать и регистрировать, нужны ли новые правила приобретения, хранения и ремонта, как при этом избежать коррупции.

Можно предположить, что наибольшим камнем преткновения станут внутриведомственные инструкции, определяющие, что такое холодное оружие. Длина и толщина клинка, марка стали, наличие упора на рукоятке - все это определяют эксперты, которые должны руководствоваться едиными стандартами. Чего также пока нет. И это может породить желание простимулировать "нужное" экспертное заключение.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Все о личном и служебном оружии

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