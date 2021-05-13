В Госдуме рассказали, каким IT-компаниям придется открыть филиалы в РФ

Законопроект об обязательном открытии филиалов в РФ коснется Facebook, YouTube и Telegram. Об этом сообщил один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Ранее глава комитета Александр Хинштейн сообщил, что эту норму предполагается включить в законопроект о регулировании зарубежных IT-компаний, который планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Поправки коснутся иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян. Такие компании будут обязаны открывать официальные представительства в РФ.

За отсутствие филиалов в России нарушителей могут наказать запретом на рекламу и блокировкой переводов.

Как сообщил Горелкин, фигурантами законопроекта будут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и т. д. "Например, под требования точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks", - заявил парламентарий.

По его словам, предлагается создание цифровой платформы для обмена юридически значимой информацией с иностранными интернет-компаниями. Ее запустит Роскомнадзор. Личный кабинет платформы будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика, уточнил Горелкин.