В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента

Проект плана реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию уже предварительно утвержден. Совет Госдумы рассмотрит его на заседании 17 мая. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков.

В ГД состоялось заседание рабочей группы Госдумы по реализации положений ежегодных Посланий президента. План, по словам Жукова, составлен из предложений фракций и комитетов ГД с учетом перечня поручений главы государства. В него, уточнил он, вошли не все предлагаемые законодательные инициативы - включены только те из них, которые имеют согласование.

Всего в план включили 48 пунктов. Из них депутаты уже проголосовали за ратификацию соглашения о военном сотрудничестве РФ и Казахстана, три законопроекта приняли во втором чтении, 16 - в первом чтении, а еще шесть инициатив внесены в Госдуму.

По словам Жукова, 31 мая планируется провести совещание со статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти по вопросу реализации Послания. Некоторые пункты все же останутся депутатам восьмого созыва, не исключил парламентарий.

Ранее в Госдуму во исполнение поручения президента уже поступили поправки о дополнительных мерах поддержки семей с детьми - о пособиях для беременных женщин, рано вставших на медучет, о пособиях семьям на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, а также о стопроцентной оплате больничных листов по уходу за детьми до семи лет включительно.