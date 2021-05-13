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13.05.2021 18:54
Рубрика: Власть

В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента

Текст: Татьяна Замахина

Проект плана реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию уже предварительно утвержден. Совет Госдумы рассмотрит его на заседании 17 мая. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков.

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В ГД состоялось заседание рабочей группы Госдумы по реализации положений ежегодных Посланий президента. План, по словам Жукова, составлен из предложений фракций и комитетов ГД с учетом перечня поручений главы государства. В него, уточнил он, вошли не все предлагаемые законодательные инициативы - включены только те из них, которые имеют согласование.

Всего в план включили 48 пунктов. Из них депутаты уже проголосовали за ратификацию соглашения о военном сотрудничестве РФ и Казахстана, три законопроекта приняли во втором чтении, 16 - в первом чтении, а еще шесть инициатив внесены в Госдуму.

По словам Жукова, 31 мая планируется провести совещание со статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти по вопросу реализации Послания. Некоторые пункты все же останутся депутатам восьмого созыва, не исключил парламентарий.

Ранее в Госдуму во исполнение поручения президента уже поступили поправки о дополнительных мерах поддержки семей с детьми - о пособиях для беременных женщин, рано вставших на медучет, о пособиях семьям на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, а также о стопроцентной оплате больничных листов по уходу за детьми до семи лет включительно.

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