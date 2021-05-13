Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию

Кремль не следит за развитием сюжета с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Агентство напоминает, что в сентябре прошлого года группа российских общественных деятелей, в числе которых был писатель Сергей Комков, направила заявку в Нобелевский комитет на присуждение российскому президенту премии мира.

В четверг Комков сообщил РИА Новости, что получил письмо от комитета о включении кандидата в список на соискание награды.