В Минприроды подсчитали, на сколько лет России хватит запасов угля

России хватит запасов угля на 100 лет, если использовать только распределенный фонд недр, и на 200 лет, если вовлечь в эксплуатацию запасы нераспределенного фонда недр. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минприроды.

Всего запасы угля по состоянию на начало года оценены в 275,4 млрд тонн. Они сосредоточены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений.

"Более половины от общего количества запасов приходится на бурые угли - 146,0 млрд тонн, - уточнили в Минприроды. - Каменные угли составляют 120,4 млрд тонн, из них 50,1 млрд тонн пригодны для использования в коксовании. Запасы антрацитов учитываются в количестве 9,0 млрд тонн. Для условий открытой отработки пригодно 63% (174,6 млрд тонн) запасов углей".

Переданы в пользование с целью геологического изучения и добычи 47,3 млрд тонн запасов угля, что составляет 17% от общего количества, добавили в Минприроды.

Уголь зачастую воспринимают как устаревший вид топлива, однако специалисты уверены, что это один из самых выгодных и безопасных энергоресурсов. Подробнее об этом читайте в материале "РГ".