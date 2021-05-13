Чеховский фестиваль давно воспринимается как самый мощный международный форум шестой части суши. Прошлый год ударил по нему, как по всем театральным институциям, что при его масштабе кажется немыслимым и просто обидным. Отсматривая спектакли в любой точке мира и регулярно привозя их в Москву, Чеховский приучил публику к масштабу, обилию жанров и залихватскому "нет ничего невозможного".

Вокал, спецэффекты, трюки и актерское мастерство - в дивном "Сотворении мира" Йозефа Гайдна. Фото: предоставлено АТФ им. А.П. Чехова

Да, заявленную полгода назад программу этого года пришлось корректировать по ходу дела по правилам пандемии. И все-таки афиша искрит без скидок на обстоятельства. Чеховский фестиваль, скромно умалчивая о своей адской менеджерской работе, указывает на три сделавших афишу обстоятельства: поддержка Минкультуры России и департамента культуры города Москвы, понимание зарубежных партнеров, острое желание самого Чеховского фестиваля поддержать живой театр с артистом и зрителем без вмешательства монитора.

Итог - мировая серия 12 спектаклей из 10 стран мира и программа московских театров. Плюс до середины лета выставка open air на Никитском бульваре "Чеховские спектакли на Чеховском фестивале" - лучшие из 70 показанных в разные годы. Плюс расширение сроков - театры Индии и Японии покажут спектакли в сентябре и ноябре, что точно порадует нелюбителей летней Москвы.

Чеховский сполна представит тренд последних десятилетий на доминирование невербальных жанров. На сцене будут испанский фламенко, аргентинское танго, индийский катхак, североафриканский хип-хоп в умной французской упаковке, современный танец для связи слов в предложениях, новый цирк с цифровыми фокусами, все еще живая драма, синтез оперы и мультимедийного искусства и даже традиционный мугам.

Все, что вы хотели знать о традиционном феминизме, но стеснялись спросить, обещает показать спектакль-фламенко "Антиутопия" Патрисии Герреро (Испания) в конце мая на сцене "Геликон-оперы" при поддержке Посольства Испании в России. Качественный фламенко, кстати, - это не только напалм огненной страсти, как принято думать. Это еще и тонкое наблюдение за женской хрупкостью и уязвимостью.

Чеховский сполна представит тренд последних десятилетий на доминирование невербальных жанров

На сцене Театра имени Моссовета, традиционно дружелюбного к большим проектам Чеховского фестиваля, зажигают два роскошных спектакля. Аргентинская труппа танцовщика и хореографа Хермана Корнехо, известного в России сугубо как герой балета, представит все богатство танго, несправедливо сводимого к салонному танцу. Обещают лучших в мире тангерос и живой оркестр виртуозов: начало июня, "Танго после заката".

Давний знакомый, хореограф Мурад Мерзуки, покажет "Фолию" компании "Поль ан Сен", Франция. За годы общей работы Французского института в России и Чеховского фестиваля зрители могли бы не удивляться, но все равно ахнут от союза барочной музыки и хип-хопа в широких штанах.

Знакомая благодаря тем же кураторам компания "Руки, ноги и голова тоже" из Франции на макушке лета в середине июля представит "Высокие плато" со смесью поэзии и акробатики, и она тоже будет горячей.

Спектакли трех закавказских республик связывает только география. Нарине Григорян покажет поставленную в театре "Амазгаин" свою версию доброй "Пышки" Мопассана в конце июня. Апокалиптический "Конец игры" Национального театра им. Руставели от любимца Москвы Роберта Стуруа мягко жонглирует абсурдом Бэккета в философском формате - июнь-июль в Театре Моссовета. Баку в начале июля знакомит с древним искусством мугама: ансамбль Алима Гасымова с веской помощью средневековых персидских поэтов представит "Мир воздвигнут на любви" в Театральном зале Дома музыки.

Середина и конец августа дважды удивят непривычным Чеховым - насколько, судить можно в каждом конкретном случае.

Театр Габима и тель-авивский Театр Камери (часть культурной программы в честь 30-летия установления дипотношений между Россией и Израилем при поддержке Посольства Израиля в России) покажут "Трех сестер" на сцене Театра имени Маяковского.

Компания Умберто Орсини представит "Вишневый сад" в Театре имени Пушкина, двинув от Чехова в трагифарс с налетом итальянской комедии.

А первый аккорд Чеховского фестиваля выглядит по-настоящему про-мыслительно. Когда театр оправляется от шока и думает про дальнейшее житье, спектакль открытия испанской компании "Фура дель Бауш" с режиссурой давнего знакомого Карлуша Падрисса выводит на сцену зала "Зарядье" мировую сборную оперных солистов, ГАСО имени Светланова и Хор Минина.

Действо обещает рассмотреть наши фобии и надежды, объединив в питательную сценическую смесь вокал, спецэффекты, трюки и актерское мастерство в дивном, полном гармонии "Сотворении мира" Гайдна. Мир не будет прежним, кто бы спорил, но театр в нем точно останется.