В регионах готовы участки под строительство 200 млн кв.м жилья

С начала года выдано уже почти 1400 разрешений на строительство жилья площадью около 11,1 млн кв. метров. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В прошлом году, несмотря на все сложности, благодаря мерам господдержки темпы строительства не только сохранились, но и увеличились, подчеркнул министр.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" в 2020 году составил 9,5 трлн рублей, что на 370 млрд рублей больше результатов 2019 года. "В 2020 году было выдано более 326 тысяч разрешений на ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения. Количество выданных за 2020 год заключений экспертизы - более 70 тысяч, что почти в два раза превышает показатели 2019 года", - отметил Файзуллин.

Высокие показатели, которые были достигнуты благодаря и развитию ипотечных программ, и сокращению обязательных требований в строительстве, и многим другим, сохраняются и в 2021 году.

"О положительном влиянии на отрасль жилищного строительства программы субсидирования ипотечных кредитов свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга градостроительного потенциала вовлекаемых в жилищное строительство территорий. Так, градостроительный потенциал вовлекаемых в жилищное строительство земельных участков по данным регионов стабильно увеличивался, начиная с третьего квартала 2020 года на 2-5% в месяц, и на сегодняшний день составляет порядка 200 млн кв. м жилья. С начала этого года выдано уже почти 1400 разрешений на строительство жилой недвижимости площадью порядка 11,1 млн кв. метров", - рассказал министр.

Сейчас важно создавать качественное жилье, отвечающее современным требованиям по комфорту и безопасности, считает Файзуллин.

"Основной приоритет здесь - развитие и обновление общегородской инфраструктуры, то есть создание инженерных, транспортных, социальных объектов. Как отметил председатель правительства РФ в ежегодном отчете в Госдуме, для реализации таких проектов будут использоваться механизмы инфраструктурных кредитов и облигаций. Сегодня мы активно работаем над параметрами и законодательством для запуска этих механизмов. По инфраструктурным облигациям уже определены пять пилотных регионов - Тульская, Тюменская, Сахалинская, Челябинская и Липецкая области".

На особом контроле находится вопрос переселения граждан из аварийного жилья. "В этом году президент поставил цель переселить 130 тысяч граждан. По последним данным уже переселено более 50 тысяч граждан. Всего по программе за 2019-2021 года переселено 186 тыс. человек из 3 млн кв. м аварийного жилья".

Для сокращения сроков строительства без снижения безопасности и качества строительства Минстрой ведет работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла объектов и внедрению инновационных строительных технологий в отрасль.

"В 2020 году из Перечня национальных стандартов и сводов правил, применяемых на обязательной основе, было исключено порядка 3000 требований. Продолжаем эту работу и в этом году, в ближайшее время еще 3800 норм станут добровольными", - сказал Файзуллин. Это даст возможность принятия гибких, альтернативных решений при проектировании и внедрения новых, инновационных технологий и материалов в отрасль. "Это, конечно, дополнительно повышает ответственность заказчиков, проектировщиков, экспертных органов. Кроме того, по итогам года планируется достигнуть сокращения количества избыточных административных процедур, увеличивающих инвестиционно-строительный цикл реализации проектов, на 30%", - добавил глава Минстроя.

О сокращении строительных норм, состоянии отрасли после пандемии, расселении аварийных домов рассказал накануне премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Строительная отрасль оказалась устойчивой в кризис благодаря, помимо прочего, внедрению механизма проектного финансирования через счета эскроу, считает председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Это практически исключило возможность появления обманутых дольщиков. А инвесторы начали вкладывать средства в жилищное строительство. "На счетах эскроу аккумулировано более 1,4 трлн рублей. За год объем жилья, построенного с применением проектного финансирования, вырос приблизительно в 7 раз", - говорит Гарипов.

Сейчас эксперты Общественного совета вместе с банками прорабатывают способы повышения доступности проектного финансирования. "Результатом этой работы станет стабилизация цены квадратного метра жилья в среднем по стране в результате сокращения числа процедур по согласованию проектов и повышения здоровой конкуренции среди девелоперов", - подчеркивает он.

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о введении счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве, что приблизит ставки на ипотечное кредитование ИЖС к ставкам льготной ипотеки, сказал гарипов.

Необходимо разработать к домам, земельным участкам и коммуникациям на них определенные требования, упрощающие их использование в качестве залога при получении кредита. Сейчас на площадках Общественного совета обсуждается стандартизация ИЖС, разрабатываются рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения, которые могут выступать залогом, а также рекомендательные стандарты процедур выдачи и обслуживания кредитов. Введение расчетов через счета эскроу в ИЖС может способствовать увеличению объёма предложения на рынке на 15-25%, говорит Гарипов.

В последние годы в стране реализуется целый ряд масштабных инфраструктурных проектов - строительство и обновление главных магистралей, дорог и аэропортов, однако коммунальная инфраструктура обделена вниманием государства, считает член Общественного совета Минстроя, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Премьер-министр в своем отчете сообщил, что "не менее 500 млрд рублей регионы смогут получить в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под невысокий процент".

"Эти меры позволят обеспечить серьезные изменения в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры", - считает Разворотнева. Инфраструктурные бюджетные кредиты повысят интерес инвесторов к этой сфере и позволят начать обновление коммунальных сетей ускоренными темпами.

Еще один перспективный, по мнению Разворотневой, инструмент для решения этих задач, о котором тоже говорил Мишустин - инфраструктурные облигации.

Они позволят привлечь дешевые деньги для реализации инфраструктурных проектов. Важно, чтобы все эти инструменты использовались комплексно и дополнялись другими инструментами господдержки, мерами стимулирования инвесторов, индивидуальным подходом к разработке проектов в каждом регионе.

Такой комплексный подход мог бы обеспечить специализированный институт развития, который можно создать, например, на основе объединенных Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков, считает Разворотнева.