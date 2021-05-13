В России начинается производство вакцины AstraZeneca

Первая партия вакцины AstraZeneca будет выпущена в России на мощностях "Р-Фарм" в июне, об этом сообщил глава компании Василий Игнатьев. Вакцина производится под торговым наименованием "Р-Кови" и предназначена для экспорта.

"Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива", - рассказал Василий Игнатьев РБК. Он уточнил, что экспорт препарата будет осуществляться совместно с РФПИ.

О сотрудничестве "Р-Фарм" и англо-шведской фармкомпании "АстраЗенека" было объявлено в июле 2020 года. Стороны договорились организовать производство вакцины, разработанной в Оксфордском университете, на площадке нашей компании в Ярославле. В конце прошлого года "Р-Фарм", AstraZeneca, НИЦ имени Гамалеи и РФПИ объявили еще об одном совместном проекте - клинических испытаниях комбинированной вакцины, состоящей из двух компонентов - вакцины AstraZeneca и одного из двух компонентов российского "Спутника V".

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета, получившая после ребрендинга название Vaxzevria, в России будет производиться под торговой маркой "Р-Кови". Это лицензионное производство. Аналогичный проект AstraZeneca реализовала, в частности, в Индии - там ее вакцина производится под названием Covishield.

Российская версия предназначена исключительно для экспорта, подчеркивают в "Р-Фарм". То есть вакцина не будет выпускаться в гражданский оборот в России, соответственно, производитель не планировал регистрировать ее в Минздраве РФ.

Вакцина AstraZeneca - векторная. Только в отличие от нашего "Спутника V", где в качестве вектора используется два штамма аденовируса человека, британская разработка основана на генетически модифицированном аденовирусе шимпанзе.

Ориентировочная стоимость препарата - 3-4 доллара за дозу.

Напомним, с вакциной AstraZeneca ассоциируется несколько громких международных скандалов. В апреле текущего года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь случаев тромбоза с применением этой вакцины для прививок против COVID-19. Некоторые страны приостановили или даже вовсе отказались (в частности, Норвегия и США) от использования этой вакцины. Однако исследования, проведенные в Оксфордском университете на больших выборках привитых как вакциной AZ, так и мРНК-вакцинами от Pfizer и Moderna, показали, что частота поствакцинальных осложнений ничтожна и сопоставима при применении всех препаратов. Поэтому и в ВОЛЗ, и в ЕМА в конце концов заключили, что риски осложнений, включая тромбоз, от применения вакцины AZ намного ниже, чем возникновение того же тромбоза в результате заболевания COVID-19.

Поэтому и в Европе, и за ее пределами вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается. Получают эту вакцину и развивающиеся страны в рамках инициированной ВОЗ глобальной программы обеспечения вакцинами COVAX.