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13.05.2021 11:06
Рубрика: Власть

В Совфеде указали на двойные стандарты БДИПЧ ОБСЕ при наблюдении за выборами

Текст: Галина Мисливская
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ допускает двойные стандарты при оценке выборов в разных странах, делит их на эталонные и проблемные. В будущем надо проанализировать монополию этого органа на наблюдение за голосованием, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Мы знаем о фактах, когда в угоду внешнеполитической конъюнктуре некоторые наблюдательные миссии транслируют заранее подготовленные политизированные оценки, и они в дальнейшем активно разыгрываются для вмешательства во внутренние дела России", - сказал он на выездном совещании комитета на тему "Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сенатор пояснил, что отдельные государства стремятся использовать международное наблюдение как искусственный катализатор нужных им внутриполитических процессов, массовых несанкционированных акций и государственных переворотов, попыток внешней легитимации избранных кандидатов, то есть "псевдопобедителей". При этом международные миссии осознанно выходят за пределы своих полномочий и дают произвольные оценки соблюдению прав человека, ведущую роль в этой сфере играло и продолжает играть БДИПЧ, подчеркнул Карасин.

В частности, Бюро делит страны на "эталонные", не нуждающиеся в наблюдении, и "проблемные", в отношении которых претензии выдвигаются в зависимости от политического исхода выборов. По мнению Карасина, это свидетельствует о продолжении практики использования двойных стандартов в деятельности БДИПЧ.

Он предложил скорректировать подходы к институту международного наблюдения за выборами. "А в перспективе - подвергнуть взыскательному анализу международную монополию БДИПЧ на оценку их результатов. Тем более что Бюро является исполнительной структурой с вытекающими отсюда функциями", - заключил политик.

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