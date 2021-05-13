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13.05.2021 20:28
Рубрика: В мире

Укол и миллион

В США проведут лотереи для привитых
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Сделай прививку от коронавируса - получи миллион долларов! Именно такую лотерею запустили власти американского штата Огайо, чтобы как можно больше местных жителей вакцинировались от COVID-19. Принять участие в розыгрыше, который продлится пять недель, могут все привитые граждане старше 18 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины. Победителей будет пять - по одному в каждую неделю. Как рассказал губернатор штата Майк ДеУайн, денежный приз выплатят за счет федерального бюджета.

Отдельная лотерея пройдет и для тех, кто сделал прививку, но пока не достиг совершеннолетия. Победителей также будет пятеро. Главным призом станет четырехлетняя стипендия на обучение в огайских государственных университетах, которая покроет также расходы на проживание, питание и учебники. Скорее всего, побороться за выигрыш смогут и совсем юные ребята, которым до поступления еще далеко, так как ранее американские власти разрешили использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации подростков 12-15 лет. Ну а тем, кто постарше, и до этого можно было прививаться.

Фото: iStock
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Стоит отметить, что подобная инициатива в США, которые являются мировым лидером по числу выявленных с начала пандемии случаев заболевания COVID-19, - далеко не редкость. Пожалуй, ни в одной другой стране мира местные власти и компании так не стараются, чтобы убедить граждан вакцинироваться. К примеру, как рассказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, если болельщики местных бейсбольных команд "Янкиз" и "Метс" сделают прививку от коронавируса на стадионах перед играми, то получат бесплатный билет на матч. А мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио обещал, что за вакцинацию жителям выдадут билеты на посещение местных достопримечательностей и развлекательных центров вроде океанариумов и зоопарков.

В штате Огайо лотерея пройдет для тех, кто сделал прививку, но не достиг совершеннолетия

Власти Западной Вирджинии обязались выдать каждому привитому гражданину в возрасте от 16 до 35 лет по одной сберегательной облигации на 100 долларов. Как уточняет издание The New York Times, сейчас в этой возрастной категории находятся примерно 380 тысяч человек. За мотивацию молодежи взялись и в Университете Северной Каролины: по данным портала Inside Higher Ed, студентам за сертификат о вакцинации предлагают не только бесплатные сертификаты кофеен и учебники, но также стипендию на оплату годового проживания на территории кампуса. Обычно в американских вузах этот пункт влетает в копеечку и нередко стоит на втором месте по дороговизне после самого обучения в списке студенческих расходов. А колледж округа Данвилл в штате Иллинойс позволит вакцинированным студентам бесплатно пройти любой летний учебный курс.

В соседней Канаде квебекский завод по переработке свинины Olymel предлагает своим сотрудникам по 25 долларов за каждую дозу вакцины. А компания по производству изделий из дерева EACOM Timber Corp. за обе дозы намерена выплачивать по 350 долларов каждому привившемуся работнику, пишет газета The Star.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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