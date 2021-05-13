Создана двойная вакцина против астмы

Ученые из Института Пастера (Франция) изобрели новый способ борьбы с хронической астмой. Они основывались на том, что примерно половина пациентов с хронической астмой страдают воспалением второго типа, при котором в организме вырабатываются антитела IgE (иммуноглобулины Е) в большом количестве, гормоноподобные белки интерлейкин-4 (ИЛ-4) и интерлейкин-13 (ИЛ-13), а в дыхательных путях развивается эозинофилия.

Они создали работающие в паре вакцины, которые нацеливаются на каждый из этих цитокинов, комбинируя целевую молекулу с белком-носителем, что делает ее иммуногенной. В ответ на вакцину организм начинает вырабатывать поликлональные антитела.

Надо отметить, что ученые не первыми взялись за интерлейкин-4 и интерлейкин-13. Антитело к ним было создано пару лет назад, но в качестве терапевтического средства для лечения астмы средней и тяжелой степени тяжести. Такое лечение подразумевает дорогостоящие инъекции, которые к тому же придется делать всю жизнь. Новый подход в виде единовременной вакцины более эффективен экономически.

Первые эксперименты уже проведены на мышах, результаты опубликованы в журнале Nature Communications. После вакцинирования у подопытных значительно улучшалась эластичность легких и резистентность по сравнению с контрольной группой животных. У привитых мышей было отмечено также 21-кратное снижение уровня иммунных клеток эозинофилов в легких и уровня антител IgE. Как пишут исследователи, эффект был очевиден даже при использовании вакцин по отдельности, но максимальным был именно при двойной вакцинации. Двойная вакцинация, действующая одновременно против пары иммунных сигнальных молекул, защитила мышей от аллергической астмы как минимум на 11 недель.

Теперь результаты предстоит подтвердить в клинических исследованиях на людях.