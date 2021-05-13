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13.05.2021 13:00
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: Ученых в возрасте до 39 лет стало в полтора раза больше

Текст: Мария Агранович

За последние 10 лет в России в полтора раза увеличилось число ученых в возрасте до 39 лет. Такие данные привел в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на парламентских слушаниях "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста" в Совете Федерации.

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- Отмечается рост ученых до 39 лет, но в группе "до 29 лет" - сокращение, - уточнил министр. - Положительные тенденции: в вузах число исследователей выросло на 33 процента. Во многом это результат создания научно-исследовательских университетов, группы опорных вузов, а также эффект работы университетов проекта "5-100".

Однако министр согласился с фактами, которые озвучил на тех же слушаниях президент РАН Александр Сергеев: в целом, число исследователей в России сократилось на 17,5% при росте в других странах до 130%.

Однако, министр напомнил: что выстроена целая линейка научных грантов, образован новый фонд - РНФ.

- За 5 лет только в рамках грантов президента оказана поддержка молодым кандидатам и докторам наук на сумму 3 млрд рублей, - сказал Фальков. По его словам, меры господдержки молодых ученых будут усилены.

Общество Наука Правительство Минобрнауки

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