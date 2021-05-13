Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков находился на борту вертолета, совершившего днем 13 мая аварийную посадку в аэропорту Херсона, куда политик прилетал с рабочей поездкой. Об этом сообщил портал Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

Впрочем, официально эту информацию в Киеве на озвучивали. Скорее всего, причиной предполагаемого инцидента послужила неисправность двигателя. Из-за этого воздушное судно экстренно село сразу же после взлета. Пострадавших нет, подтвердил собеседник издания.