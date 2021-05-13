Видео: Джаред Лето ностальгирует по России под песню "Ленинграда"

Актёр и музыкант Джаред Лето, ностальгируя по российским концертам, выложил в своём Instagram отрывок из приветственного видео для "Вечернего Урганта".

Ролик был записан шесть лет назад, когда Джаред приезжал в нашу страну со своей группой 30 Seconds to Mars. В нём Лето признаётся россиянам в любви и колбасится под небезызвестный хит группы "Ленинград" "Дачники" из одноимённого альбома 2000 года.

А вот полное видео - с ушанкой, свитером, пельменями и ироничным Джокером в исполнении Джека Николсона: