Врач дал совет, как нужно правильно просыпаться

Большинство людей уверены, чтобы быть бодрым и свежим, нужно лишь правильно и вовремя отходить ко сну - для этого используется множество методик, эксперты дают советы от приема расслабляющих ванн до задергивания окон плотными шторами. Однако лишь немногие придают важность самому процессу подъема с кровати после пробуждения, из-за чего зачастую, несмотря на все ритуалы, чувствуют в течение дня разбитость.

На самом деле ничего сложного в правильном подъеме нет, нужно лишь учесть некоторые нюансы. Во-первых, не стоит просыпаться в так называемом "режиме бойца", готового, открыв глаза, браться за телефон и другие гаджеты, вливать в себя кофе и работать. Такая кибермобилизация не принесет пользы и может быть даже опасной, считает кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин. Полгода или год в таком ритме, и человек получит генерализованные расстройства или кардионевроз. Лечить такие состояния возможно уже только под наблюдением врача.

Не менее важен и правильный выбор будильника. "Из всех вариантов, которые мы переставляем один за другим через каждые 5-10-15 минут, стоит выбрать последний", - говорит Мелехин в беседе с aif.ru. Будильник обязательно должен быть комфортным, не раздражающим, а звук не должен быть резким. Идеальным вариантом станет, например, световой будильник. "Многие на это возражают, что так и вовсе не проснутся, - отмечает эксперт. - Но тут стоит выбирать: либо просыпаться с паническими атаками, либо спокойно".

После пробуждения не стоит резко вставать с кровати - полежите спокойно минут 10 без гаджетов или книг. Просто полежите спокойно, постепенно восстанавливаясь после сна. А уже после этого рекомендуется делать легкую зарядку. "Опять же не по принципу "упал-отжался", а просто спокойные варианты на растяжку", - говори Мелехин, объяснив, что это поможет постепенно включить нервную систему.

Что касается кофе, этот напиток приветствуется, но не на голодный желудок, не стоя, не на бегу. Ароматный напиток нужно пить спокойно в уютной обстановке, уделить этому должное время. Для полного комплекса эксперт советует окружить себя с утра любимыми ароматами. Все эти рекомендации помогут настроить организм на рабочий день и снизить число тревожных расстройств.