Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) 13 мая 2021 года отмечает юбилей - ей исполняется 30 лет.

Кто-то, заглянув в "Википедию", попытается возразить - там говорится, что компания была образована Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 года. Однако в ВГТРК считают по-другому. Их "точка отсчета" - день, когда в эфир вышел первый выпуск информационной программы "Вести". Это было в понедельник, 13 мая 2001 года. Выпуск "Вестей" вышел в 17.00 и шел 10 минут. Так впервые начал свою работу канал РТВ. В тот день вышло еще два выпуска "Вестей" в 20.00 и 23.00, оба шли по 15 минут. К юбилею в "РГ" подборка фотографий, символизирующих и другие вехи истории ВГТРК.