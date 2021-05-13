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Рубрика: Общество

Я, робот

Искусственному интеллекту пропишут стандарт
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Высшая школа экономики (ВШЭ) выиграла тендер стоимостью более 100 млн рублей на разработку стандартов для искусственного интеллекта (ИИ).

Стандарты необходимы для создания благоприятных нормативных возможностей внедрения технологий ИИ в различные сферы жизни, поясняет Татьяна Усманова, главный эксперт дирекции по научным проектам НИУ "ВШЭ". Сейчас в России нет единых правил в области искусственного интеллекта, которые были бы признаны профессиональным сообществом и регуляторами, а это делает невозможным применение ИИ в некоторых сферах - ошибки могут привести к опасным последствиям на транспорте, в медицине, образовании, в системах безопасности. Стандартизация технологий распознавания лиц и речи, например, позволит защитить персональные данные граждан.

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Подобные стандарты существуют и в других странах. Например, в США работу ИИ регулируют 170 документов, рассказывает Роман Васильев, президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). В России стратегия развития ИИ затронута только в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

В России уже есть два стандарта в области ИИ - в 2019 году Росстандарт утвердил требования по коммуникации робототехнических систем (в том числе беспилотников) с человеком и прогнозированию поведения людей. В том же году при Российской венчурной компании был создан технический комитет, который занимается разработкой и других стандартов. Предстоит создать 70 нормативов в сетях связи, системах аналитики, нейронных сетях, системах госуслуг, для контроля оборота алкоголя и в других сферах. Они должны быть готовы к ноябрю 2022 года. Первых предложений от разработчиков ждут уже этой осенью.

Как правило, российские техкомитеты опираются на международные стандарты, говорит Борис Зингерман, гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине (НБМЗ). Это масштабная работа по переводу, выверке, гармонизации документов, поясняет он.

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