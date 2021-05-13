Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix "Люпен"

Второй сезон сериала Netflix "Люпен", ставшего большим хитом сервиса, обзавелась трейлером. Ролик переведен субтитрами и размещен на YouTube-канале Netfix Russia.

Синопсис будет ясен только тем, кто смотрел первые эпизоды, и звучит следующим образом: "Ассан хотел во что бы то ни стало отомстить Юберу Пеллегрини, и эта одержимость разрушила его семью. Теперь он в безвыходном положении, и ему нужен план Б, пусть даже очень рискованный".

Ассан - это Ассан Диоп, он же - Арсен Люпен, его играет Омар Си. А Пеллигрини (Эрве Пьер) - его заклятый оппонент. Юбер похитил сына Диона, вселив в авантюриста жажду мести. Но ситуацию осложняет тот факт, что Ассан объявлен самым разыскиваемым преступником Франции.

Релиз - 11 июня.