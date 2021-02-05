Сериал на выходные: два зимних суперхита Netflix

У Netflix в последнее время хватает так называемых "внезапных хитов" - проектов, которые демонстрируют аномальную популярность среди подписчиков и массово привлекают новую аудиторию, хотя на стадии анонса такого от них никто не ожидал.

В конце прошлого года мощно выстрелил (и до сих пор, между прочим, окончательно не отгремел) сенсационный "Ход королевы". А теперь медиа-гигант может похвастаться ещё парочкой похожих успехов. О них и расскажем в сегодняшнем выпуске нашей рубрики "Сериал на выходные".

"Бриджертоны"

Главную зимнюю "бомбу" стриминга уже посмотрели десятки миллионов человек, и хотелось бы знать, сколько из них включили шоу чисто ради того, чтобы полюбоваться неграми в Англии XIX века. Да, пресловутый "слепой кастинг" (актёров отбирали не по антропологическому соответствию, но исключительно по качеству игры) - едва ли не главная особенность Bridgerton. Которая, очевидно, требует своего рода "слепоты" непосредственно от зрителя, становясь серьёзным препятствием для тех, кто "слепнуть" не хочет.

С другой стороны, преодоление будет неплохо вознаграждено, ибо здесь у нас, конечно, концентированное guilty pleasure. В ближайших родственниках у этого пёстрого, нахрапистого китча не столько "Аббатство Даунтон", сколько какая-нибудь "Великая". И в литературной основе - вовсе не Джейн Остин, а мягкообложечная беллетристика американки Джулии Куин. Что в совокупности приводит ко вполне, надо полагать, осознанному стёбу над штампами британского придворного чтива и соответствующего кинематографа.

Отсюда - гремучая квазиисторическая смесь. Абсолютно дикие анахронизмы, оркестровый кавер на Билли Айлиш в саундтреке, наглое изобилие разнузданного секса - плюс, куда без неё, феминистская нагрузка. Но тут же - полный набор контекстуальных клише, будь то трагические мезальянсы, напряжённые дуэли, хруст лондонской булки, балы, красавицы, лакеи, юнкера. Сплетни (много сплетен!) или, например, страшные подковёрные тайны благородных семейств.

Зрелище богатое, красивое, пышное, во всех смыслах яркое, захватывающее. Вдобавок украшенное потенциальным Джеймсом Бондом. Притом не слишком интеллектуальное. Прямо скажем - откровенно глуповатое. Хотя глупо было бы и оспаривать закономерность сопутствующего ему хайпа. Ведь если свято место многосерийных костюмных мелодрам вот уже несколько лет пустует, то кто осудит Netlix за желание заполнить его именно так?

"Люпен"

А вот ещё одна новинка, которую можно было бы заподозрить в агрессивном продвижении повесточки: дескать, теперь уже и легендарный персонаж Мориса Леблана стал чёрным. Но реальный расклад хитрее, потому как персонажа по фамилии Люпен в "Люпене" нет вообще. Его герой Ассан Диоп, уроженец Сенегала в современной Франции - по сути, ходячий мета-каламбур, фанатичный подражатель благородного жулика, чья борьба за справедливость почти полностью лишена расовой подоплёки и в чьих злейших недругах, между прочим, имеется другой негр.

Короче говоря, сплошное разочарование для ревнителей актуальных трендов. Что, правда, нисколько не мешает (даже, наверное, наоборот) сериалу с блеском решать жанровые задачи. Это прямо-таки образцово-показательное плутовское кино с умеренно левым уклоном: тот случай, когда заранее понятно - хитроумный мошенник обязательно выпутается из любой передряги, обнесёт мерзких богачей, ловко подменит настоящие бриллианты фальшивыми, в нужный момент оставит полицию с носом... И всё равно каждый раз хочется выяснить, каким именно образом.

Отдельный подарок - поклонникам персонально Омара Си: милаха-актёр, однажды покоривший весь мир своей добродушной улыбкой, наконец-то показывает кое-что принципиально новое. В частности, здорово, талантливо, искромётно хамелеонничает, по-люпеновски перевоплощяясь то в обаятельного миллионера, то в сердитого бомжа, то ещё в кого-нибудь - и везде одинаково преуспевая. К тому же шутит смешно. Любо-дорого смотреть.

Особенно удались первые три эпизода, снятые, пожалуй, самым адекватным из учеников Люка Бессона - Луи Летерье - и по-хорошему, собственно, "бессоновские". В оставшихся двух шоу начинает ощутимо терять темп, разговоров становится больше, чем экшна, а потом ещё вдруг прорезается семейная драма. Впрочем, эффектный люпеноманский клиффхэнгер даёт надежду на лучшее - поэтому добавки вы потребуете непременно.