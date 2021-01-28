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Сериал "Бриджертоны" стал самым популярным проектом Netflix

Новости
    28.01.2021, 11:55
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис потокового видео Netflix бодро рапортует о том, что сериал "Бриджертоны", ставший доступным к просмотру в конце декабря, стал самым успешным в истории компании. За 28 дней его посмотрели 82 миллиона пользователей, что является абсолютным рекордом, пишет портал The Wrap.

Фото: kinopoisk.ru
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Костюмированный сериал, основанный на серии романов американской писательницы Джулии Куинн, погружает зрителя в жизнь британской аристократии эпохи регентства. Вскоре после премьеры на Netflix стало известно о его продлении на второй сезон.

"Бриджертоны" являются в своем роде уникальным проектом: сохранив в общих чертах флер и атмосферу экранизаций классических произведений английской литературы, он начисто перелицовывает исторические реалии, щедро снабжая повествование современными коннотациями, идеями феминизма в несвойственном для эпохи виде, откровенными любовными сценами и пресловутым "многообразием" в подборе актерского состава.

Несмотря на то, что сериал был подвергнут убийственной критике и осмеянию со стороны вдумчивой части общественности, есть все шансы, что он станет образцом для "нового прочтения" и хорошо известных произведений. Кроме того, успех "Бриджертнов" может быть частично обусловлен вниманием, которое пресса уделяет актеру, сыгравшему одну из главных ролей - Реже-Жана Пейджа вовсю прочат на роль Джеймса Бонда.

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