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Продолжение "Люпена" выйдет в этом году

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    30.01.2021, 14:59
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix сообщил о том, когда станет доступным для широкой публики продолжение сериала "Люпен" (Lupin) с Омаром Си в главной роли.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн"

Сериал, запущенный на платформе в начале февраля, неожиданно вырвался в лидеры просмотров, став одним из самых популярных проектов Netflix наряду с "Ходом королевы" и "Бриджертонами".

Вторая часть сериала по сценарию Джорджа Кея ("Убивая Еву") и Франсуа Юзана ("Бумажные души", "Сутенер") снята Людовиком Бернаром и Юго Желеном и будет выпущена уже в этом году. Об этом пишет The Daily Express.

Жизнь Ассана Диопа резко меняется после навета на отца, которого обвинили в совершении преступления. Последующая смерть отца заронила в душу Ассана мысль о мести, которая находит вполне нетривиальное отражение в его хитроумном плане, включающем в себя похищение из Лувра бесценного экспоната - бриллиантового колье, принадлежавшего некогда Марии Антуанетте.

События сериала, содержащего отсылки к литературному наследию Стендаля и Конан Дойля и даже японскому аниме, развиваются в наши дни и проливает свет на жизнь разных социальных групп многонационального французского общества, показывая причудливую динамику отношений между ними.

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