Продолжение "Люпена" выйдет в этом году

Стриминговый сервис Netflix сообщил о том, когда станет доступным для широкой публики продолжение сериала "Люпен" (Lupin) с Омаром Си в главной роли.

Сериал, запущенный на платформе в начале февраля, неожиданно вырвался в лидеры просмотров, став одним из самых популярных проектов Netflix наряду с "Ходом королевы" и "Бриджертонами".

Вторая часть сериала по сценарию Джорджа Кея ("Убивая Еву") и Франсуа Юзана ("Бумажные души", "Сутенер") снята Людовиком Бернаром и Юго Желеном и будет выпущена уже в этом году. Об этом пишет The Daily Express.

Жизнь Ассана Диопа резко меняется после навета на отца, которого обвинили в совершении преступления. Последующая смерть отца заронила в душу Ассана мысль о мести, которая находит вполне нетривиальное отражение в его хитроумном плане, включающем в себя похищение из Лувра бесценного экспоната - бриллиантового колье, принадлежавшего некогда Марии Антуанетте.

События сериала, содержащего отсылки к литературному наследию Стендаля и Конан Дойля и даже японскому аниме, развиваются в наши дни и проливает свет на жизнь разных социальных групп многонационального французского общества, показывая причудливую динамику отношений между ними.