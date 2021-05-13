Кризис, вызванный пандемией, заставил россиян сократить текущее потребление и заняться сбережениями.

По оценкам Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, в течение 2020 года население накопило на счетах и вкладах в банках 2,5 трлн руб. Еще 2,7 трлн руб. пошло на сбережение в наличных. По данным опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", 21 процент тех, кто откладывает, направляют в накопление около 30 процентов доходов, 6 - до половины доходов, 3 процента - более половины. На вопрос о целях накопления 42 процента ответили, что откладывают деньги на черный день, 25 процентов - на поездку в отпуск, 24 процента - на покупку квартиры. Каждый пятый респондент откладывает деньги на ремонт, 18 процентов копят на детей, 16 процентов - на покупку автомобиля, 13 процентов - на лечение, 12 процентов - на оплату обучения, каждый десятый - на покупку новой одежды и обуви, 8 процентов на приобретение смартфона или ноутбука, 7 процентов - на бытовую технику. "По сути, сегодняшние накопления - это потребительский потенциал населения, который часто хранится дома, в наличной форме и в течение непродолжительного времени, часто - не более года, - говорит Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. - Такие сбережения могут иметь иррациональный характер. Непотраченные деньги - это неполученная прибыль, непривлеченные инвестиции, рецессия и очередной виток бедности. Как только подушки безопасности сформируются, появится спрос, и он будет платежеспособным".

В среднем в 2020 году россияне тратили на товары и услуги 26 900 руб. в месяц. Такую оценку потребительским расходам дают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, россияне сократили свои расходы в среднем на 1680 руб. в месяц. Суммарный объем экономии превысил 2,7 трлн руб. Меньше тратили и откладывали на различные цели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Свердловской и Калининградской областей, Ставропольского края. Жители менее обеспеченных регионов не могли себе этого позволить.

По данным Росстата, экономический спад в России в 2020 году составил 3,1 процента - существенно лучше ожиданий. Больше всех пострадали от кризиса домохозяйства, снизившие потребление на 8,6 процента. При этом падение реальных располагаемых доходов населения оценивается Росстатом в 3,5 процента. Отмечается, что к концу года граждане инвестировали в валюту и увеличивали сбережения. То же самое наблюдалось и в первые месяцы 2021-го.

Кризис, вызванный пандемией, заставил россиян сократить текущее потребление и заняться сбережениями

Кризис заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие перешли на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой.

Снижение потребительской активности продолжается, но продолжается и рост номинальных зарплат

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем наполовину, 27 процентов - на четверть и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активней всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах.

По прогнозам экспертов, до уровней марта 2020 года потребительский спрос будет восстанавливаться еще очень долго и восстановится не раньше 2022-го. "Во-первых, для того, чтобы вернуть потребительский спрос, нам нужно вернуть тот же уровень занятости, который был до пандемии, - говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Соответственно, нам нужно обеспечить рабочими местами не менее 2-3 млн человек. А мы понимаем, что процесс увольнений окончательно еще не завершился".

Снижение потребительской активности продолжается, но продолжается и рост номинальных зарплат у работающего населения. Поэтому эксперты считают, что не все потеряно.